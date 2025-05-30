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Культура и шоу-бизнес

"Как в сказке": соцсети взбудоражены роликом богатейшего азербайджанца из Мангистау

Эмин Агаларов, Мангистау, соцсети, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 18:20 Фото: Instagram/eminofficial
19 мая 2025 года стало известно, что в Мангистау может появиться новый курорт международного уровня. Заинтересованность в этом выразил известный бизнесмен Эмин Агаларов. Уже сегодня, 30 мая 2025 года, азербайджанский певец опубликовал впечатляющее видео с Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Судя по опубликованным кадрам, основатель крупнейшего туристического кластера Sea Breeze лично ознакомился с потенциальными локациями для грандиозного проекта.

"Какая удивительная у нас планета! Спасибо, Казахстан, за теплый прием", – сказано в подписи к публикации на странице в Instagram.

Казахстанцы после просмотра небольшого, но пленительного ролика подтвердили, что в Казахстане огромное количество красивых мест. Также они отметили, что верят в качество исполнения задуманного.

  • Какое замечательное место, прекрасное путешествие!
  • Красивое видео, завораживает. Вы, как принц из сказки на белом коне.
  • Завораживающая красота, удивительный и прекрасный Казахстан.
  • Фантастика, какая красота вокруг глаз не отвести.
  • Казахстан – прекрасная страна! Магическая красота!
  • Казахстан очень красив своей природой. Приезжайте на восток, – добавляют другие пользователи Сети.

Проект Sea Breeze в Баку считается успешным примером создания курортного города на берегу Каспийского моря.

Несколько дней ранее стало известно, что новый остров появился в северной части Каспийского моря. Ему сейчас подбирают название.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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