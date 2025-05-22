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Культура и шоу-бизнес

Впечатляющими кадрами путешествия с подругами поделилась молодая жена Петросяна

Впечатляющими кадрами путешествия с подругами поделилась молодая жена Петросяна, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 14:53 Фото: Instagram/bruhunova
Пятая жена 79-летнего российского писателя-юмориста и телеведущего Евгения Петросяна продолжила радовать своих поклонников красочными фотографиями и видео из Шанхая. Туда Татьяна Брухунова отправилась с подругами, сообщает Zakon.kz.

Сегодня 36-летняя российская блогерша и модница в своем Instagram опубликовала серию снимков, сделанных в шанхайском Диснейленде.

"Disneyland – ожившая мечта!" – написала Брухунова под публикацией 22 мая 2025 года.

В Stories она показала толпу людей, которые выходили вместе с ней из парка.

Фото: Instagram/bruhunova

"Весь день мы провели в Диснейленде. Устали очень. Было круто! А так мы выходили из парка. 45 000 человек идут спокойно, без давки и толкотни. В итоге вышли за 15 минут", – написала Татьяна накануне, 21 мая.

Большинство фолловеров поблагодарили молодую супругу Петросяна за впечатляющие кадры и репортаж. Некоторые из них поделились своим опытом посещения подобного сказочного места:

  • "Круто".
  • "Красота".
  • "Очень впечатляет!"
  • "Китай умеет делать шоу, удивлять".
  • "В каждой из нас живет маленькая принцесса".
  • "Мечты сбываются! Впечатляющие кадры и репортажи сторис! Столько красок! Вкуснотища и красотища!"
  • "Помню, как мы в 2014 году были в Гонконге и тоже там в Диснейленд ходили. Три здоровых лба носились по Диснейленду. Для нас, миллениалов, это было что-то сродни чуду".

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, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 14:53
Татьяна Брухунова очаровала поклонников фотографиями сына и дочки

21 мая 2025 года Татьяна Брухунова сообщила, что исполнила свою мечту за пределами России – она посетила Диснейленд в Шанхае. Поклонники поинтересовались, кто так классно фотографирует Брухунову во время путешествия, на что она лаконично ответила: "Подруги".

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Фото Динара Халдарова
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