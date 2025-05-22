Впечатляющими кадрами путешествия с подругами поделилась молодая жена Петросяна
Сегодня 36-летняя российская блогерша и модница в своем Instagram опубликовала серию снимков, сделанных в шанхайском Диснейленде.
"Disneyland – ожившая мечта!" – написала Брухунова под публикацией 22 мая 2025 года.
В Stories она показала толпу людей, которые выходили вместе с ней из парка.
Фото: Instagram/bruhunova
"Весь день мы провели в Диснейленде. Устали очень. Было круто! А так мы выходили из парка. 45 000 человек идут спокойно, без давки и толкотни. В итоге вышли за 15 минут", – написала Татьяна накануне, 21 мая.
Большинство фолловеров поблагодарили молодую супругу Петросяна за впечатляющие кадры и репортаж. Некоторые из них поделились своим опытом посещения подобного сказочного места:
- "Круто".
- "Красота".
- "Очень впечатляет!"
- "Китай умеет делать шоу, удивлять".
- "В каждой из нас живет маленькая принцесса".
- "Мечты сбываются! Впечатляющие кадры и репортажи сторис! Столько красок! Вкуснотища и красотища!"
- "Помню, как мы в 2014 году были в Гонконге и тоже там в Диснейленд ходили. Три здоровых лба носились по Диснейленду. Для нас, миллениалов, это было что-то сродни чуду".
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21 мая 2025 года Татьяна Брухунова сообщила, что исполнила свою мечту за пределами России – она посетила Диснейленд в Шанхае. Поклонники поинтересовались, кто так классно фотографирует Брухунову во время путешествия, на что она лаконично ответила: "Подруги".