Вышел первый тизер финального сезона "Очень странных дел"
Фото: кадр из сериала "Очень странные дела"
На презентации Tudum, которая прошла в ночь на 1 июня, Netflix представил первый тизер пятого сезона "Очень странных дел". Это будет заключительная часть культового американского сериала, сообщает Zakon.kz.
Также объявили даты выхода новых эпизодов. Сезон разделили на три части:
- первая выйдет 26 ноября;
- вторая — 25 декабря;
- финал — 31 декабря 2025 года.
В пятом сезоне вернутся все ключевые актеры:
Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Джо Кири, Сэди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Майя Хоук и Джейми Кэмпбелл Бауэр.
Пятый сезон продолжит формат четвертого, когда серии стали значительно больше и масштабнее. На это раз создатели обещают, что чуть ли не каждый эпизод будет похож на полнометражную картину.
Ранее HBO показала главных актеров сериала по "Гарри Поттеру".
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