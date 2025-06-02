Вышел первый тизер финального сезона "Очень странных дел"

Фото: кадр из сериала "Очень странные дела"

На презентации Tudum, которая прошла в ночь на 1 июня, Netflix представил первый тизер пятого сезона "Очень странных дел". Это будет заключительная часть культового американского сериала, сообщает Zakon.kz.

Также объявили даты выхода новых эпизодов. Сезон разделили на три части: первая выйдет 26 ноября;

вторая — 25 декабря;

финал — 31 декабря 2025 года. <br> В пятом сезоне вернутся все ключевые актеры: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Джо Кири, Сэди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Майя Хоук и Джейми Кэмпбелл Бауэр. Пятый сезон продолжит формат четвертого, когда серии стали значительно больше и масштабнее. На это раз создатели обещают, что чуть ли не каждый эпизод будет похож на полнометражную картину. Ранее HBO показала главных актеров сериала по "Гарри Поттеру".

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