"Ты лучшая": Динара Сатжан поздравила Баян Алагузову

Фото: Instagram/dinarasatzhan

27 мая 2025 года в Алматы завершился конкурс "Алтын Ханым", посвященный женщинам. Его организатором выступила Баян Алагузова. Одной из ведущих торжественного мероприятия была Динара Сатжан. Две казахстанские знаменитости дружат уже много лет, сообщает Zakon.kz.

Предпринимательница поспешила посвятить пост Алагузовой, назвав ее лучшей. "Баян Алагузова создала не просто конкурс красоты и достижений, это даже больше социальный проект. 26 участниц. 26 судеб. 26 мотивационных историй. Баяночка! Ты – лучшая", – написала Сатжан в описании к совместной фотографии, опубликованной на странице в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dinara Satzhan (@dinarasatzhan) Комментаторы выразили восхищение как Сатжан, так и Алагузовой. Браво. Королевы, пример миллионам!

Красавицы! Мотиваторы!

Баян сделала не только шоу, но и возможность раскрыться женщинам на сцене, несмотря на возраст, дала возможность засиять на сцене, когда казалось бы нереально. А еще круто, когда друзья поддерживают как ведущие, дизайнеры!

Мои лучшие! Горжусь!

Очень красивые и потрясающий проект. В конце 2024 года Сатжан уже высказывалась о 21-летней дружбе с Баян Алагузовой. Материал по теме Динара Сатжан рассказала, чья поддержка помогает ей добиваться целей Ранее мы сообщали, что многократная обладательница музыкальной премии "Шансон года" Любовь Успенская неожиданно для своей аудитории приняла участие в юмористическом шоу "Что было дальше?". После съемок певица рассказала о своих впечатлениях.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: