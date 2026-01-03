Единственная сестренка Димаша Кудайбергена поделилась трогательными кадрами с мужем

Единственная родная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена порадовала подписчиков в Instagram новыми кадрами с супругом – актером и певцом Ермаханом Аймаханом, сообщает Zakon.kz.

Трогательным видео с мужем Раушан Кудайберген поделилась в Stories сегодня, 3 января 2026 года.

На опубликованных кадрах Ермахан и Раушан мило позируют на камеру, смеются, веселят друг друга и пританцовывают.

Где именно было снято видео, неизвестно. Супруг Кудайберген репостнул к себе в Stories ролик, которым поделилась супруга, и написал под ним коротко:

"Спасибо Нурмахану".

31 декабря 2025 года Димаш Кудайберген обратился к казахстанцам, которых поздравил с наступающим Новым годом.