Единственная сестренка Димаша Кудайбергена поделилась трогательными кадрами с мужем
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Единственная родная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена порадовала подписчиков в Instagram новыми кадрами с супругом – актером и певцом Ермаханом Аймаханом, сообщает Zakon.kz.
Трогательным видео с мужем Раушан Кудайберген поделилась в Stories сегодня, 3 января 2026 года.
На опубликованных кадрах Ермахан и Раушан мило позируют на камеру, смеются, веселят друг друга и пританцовывают.
Где именно было снято видео, неизвестно. Супруг Кудайберген репостнул к себе в Stories ролик, которым поделилась супруга, и написал под ним коротко:
"Спасибо Нурмахану".
31 декабря 2025 года Димаш Кудайберген обратился к казахстанцам, которых поздравил с наступающим Новым годом.
