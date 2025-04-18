Боярский попал в больницу после падения с высоты

75-летний российский артист Михаил Боярский упал во время спектакля с высоты 3 м. Его супруга сообщила, что он сломал ребро, сообщает Zakon.kz.

По информации РБК, инцидент случился 14 апреля за кулисами театра им. Ленсовета. Тогда шла постановка спектакля "Ромео и Джульетта", где артист играет герцога Эскала.

Театр им. Ленсовета сообщил, что 18 апреля Боярский не примет участия в этой же постановке из-за болезни.

"Прозвучит только записанный голос артиста", – заявили в учреждении.

В конце декабря актер отметил 75-летие.

Ранее сообщалось, что умер актер, озвучивший Брюса Уиллиса и Джона Траволту.