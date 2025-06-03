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Культура и шоу-бизнес

Российская актриса обвинила приемную дочь в алкоголизме и сдала ее в детдом

Алена Кравец отдала приемную дочь в детдом, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 22:48 Фото: скриншот видео
Актриса и певица Алена Кравец сдала свою приемную дочь Даниэлу в детский дом, поскольку девочка "превратилась в неуправляемого подростка", сообщает Zakon.kz.

В эфире программы "Пусть говорят" она заявила, что Даниэла сама приняла решение уйти в детский дом. Певица вспомнила, что удочерила девочку в три месяца. От нее отказалась мать из-за проблем со здоровьем: до восьми лет девочка страдала от трех кист в мозгу, а также испытывала проблемы с ногами и рядом других заболеваний.

"Когда Даниэла была предоставлена сама себе, то у нее были бутылка пива и селедка. Водки еще не хватало, извините! Мужиков к нам в дом приводила, воровала. Хорошо, что мы остались живы, она могла мужа в чем угодно обвинить, делала себе искусственные засосы", – заявила певица.

В ответ Даниэла заявила, что часто подвергалась избиениям со стороны приемного отца, миллионера Руслана Кравеца.

"Это происходило за что угодно: за плохие оценки, за сладкое, которое мне запрещали есть. Я находила его и ела – меня били. В основном Руслан избивал", – сообщила девушка.

По ее словам, она узнала о своем происхождении в 12-летнем возрасте, прочитав переписки приемной матери с бабушкой. Историю Даниэлы также подтвердила горничная семьи Марина, которая, помимо своих основных обязанностей, была вынуждена заниматься воспитанием девочки.

"Даниэла не врет, все так и было. На моих глазах мать ее никогда не била, но и не участвовала в жизни дочери", – сказала Марина.

Отметим, что во время программы Кравец встретилась с приемной дочерью впервые после 4,5 года разлуки.

Ранее сообщалось, что новая форма семейного устройства появится в Казахстане с 1 июля.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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