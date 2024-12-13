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Культура и шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли заподозрили в алкоголизме

Дочь Анджелины Джоли заподозрили в алкоголизме, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 06:22 Фото: Instagram/angelinajolie
Папарацци встретили Анджелину Джоли в Париже – звезда вместе с двумя приемными детьми 21-летним Паксом и 19-летней Захарой покидала съемочную площадку фешн-драмы "Швы", в которой она сыграет главную роль, сообщает Zakon.kz.

У актрисы и ее экс-возлюбленного Брэда Питта трое общих биологических детей – 18-летняя Шайло и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен, а также приемный 23-летний сын Мэддокс, помимо Захары и Пакса.

Стоило снимкам девушки появиться в Сети, как читатели Daily Mail раскритиковали дочь знаменитости за нетрезвый вид.

Дочь Анджелины Джоли заподозрили в алкоголизме, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 06:22

Фото: Daily Mail

  • "Ее дочь определенно под кайфом от чего-то!";
  • "На каждой фотографии Захара выглядит пьяной".
Дочь Анджелины Джоли заподозрили в алкоголизме, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 06:22

Фото: Daily Mail

Журналисты издания отмечают, что несмотря на то, что фотографии действительно вышли не самыми удачными, на лучших из них девушка выглядит совершенно нормально.

Ранее выяснилось, что звезду сериала "Полового воспитания" признали виновным в 26 изнасилованиях.

Аксинья Титова
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