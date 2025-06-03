Вот это я называю счастьем: Жулдыз Абдукаримова удивила подписчиков "планом на 2025 год"
Фото: Instagram/@zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова опубликовала ролик с округлившимся животом. Таким образом она рассказала подписчикам о своей беременности, сообщает Zakon.kz.
Видео она поделилась в Instagram.
"Таков был мой план на 2025 год. Однако... Его план для меня прекраснее и лучше", – подписала пост телеведущая.
Поклонники от этой новости оказались в восторге:
– Кто заметил, что малыш двигается? Какой же он милый. Пусть родиться благополучно.
– Как здорово, что вы станете мамой.
– Вот это я называю счастьем!
Ранее Жулдыз Абдукаримова обратилась к матери через соцсети.
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