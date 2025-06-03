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Культура и шоу-бизнес

Вот это я называю счастьем: Жулдыз Абдукаримова удивила подписчиков "планом на 2025 год"

Жулдыз Абдукаримова опубликовала новое фото, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 23:41 Фото: Instagram/@zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова опубликовала ролик с округлившимся животом. Таким образом она рассказала подписчикам о своей беременности, сообщает Zakon.kz.

Видео она поделилась в Instagram.

"Таков был мой план на 2025 год. Однако... Его план для меня прекраснее и лучше", – подписала пост телеведущая.

Поклонники от этой новости оказались в восторге:

– Кто заметил, что малыш двигается? Какой же он милый. Пусть родиться благополучно.

– Как здорово, что вы станете мамой.

– Вот это я называю счастьем!

Ранее Жулдыз Абдукаримова обратилась к матери через соцсети.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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