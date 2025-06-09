Димаш Кудайберген высказался о легендарной Ларе Фабиан

Накануне всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген посвятил певице Ларе Фабиан пост в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 3 июня 2025 года на знаковой площадке Лондона OVO Arena Wembley состоялся ее сольный концерт в рамках мирового тура Voices. И одну из культовых песен, известных во всем мире – Adagio, Лара исполнила с Димашем.

"Adagio – это больше, чем просто песня. Это диалог душ, где каждая нота наполнена эмоциями, а каждое слово – исповедь через музыку. Для меня было настоящей честью вновь разделить сцену с легендарной Ларой Фабиан – артисткой, чей голос и дух продолжают вдохновлять миллионы людей по всему миру", – написал Кудайберген 8 июня.

Димаш подчеркнул, что каждое выступление с Ларой – это уникальный момент связи, взаимного уважения и любви к музыке.

Многомиллионная аудитория Кудайбергена пришла в восторг от совместного выступления их кумира с Фабиан. Они также понадеялись, что артисты еще не раз споют на одной сцене:

"Восторг!"

"Спустя долгое время вы снова поете вместе".

"Я так долго ждала ваш дуэт! Надеюсь, вы еще не раз споете вместе".

"Какое сенсационное исполнение дуэта Димаша и легендарного певца".

"Великолепный дуэт! Два чудесных голоса! Взаимное уважение и восхищение друг другом! Браво большим артистам!"

"Уважаемая Лара Фабиан, спасибо вам за добрые слова о Димаше! Ваш дуэт получился сильным и красивым! Спасибо и браво!"

"Ваше взаимное уважение и восхищение друг другом передается даже через экран в полной мере, дорогой Димаш! Невероятным счастьем было услышать ваш с Ларой дуэт!"

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Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген исполнил хит с Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом и Хаусером. Премьера уникального квартета состоялась 6 июня 2025 года во втором финале 10-го юбилейного конкурса молодых инструменталистов Virtuosos.