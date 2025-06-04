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Культура и шоу-бизнес

Мансур Кудайберген "разоблачил" старшего брата за 37 минут

Мансур Кудайберген, разоблачение, брат, 37 минут, клип, закулисье, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 10:49 Фото: Instagram/mansur_qudaibergen
В середине мая 2025 года у казахстанского артиста Димаша Кудайбергена вышел клип на композицию "Tau Ishinde". А уже 3 июня младший брат Мансур Кудайберген показал кадры съемок музыкального произведения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сам Мансур рассказал на странице в Instagram:

"Дорогие друзья, бэкстейдж видео "Tau Ishinde" вышел на моем YouTube канале "Mansur Qudaibergen"!

Подробное видео о том, как снимали клип длится почти 37 минут.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 10:49
Братишка Димаша Кудайбергена поддержал звезду и рассмешил его фанатов

Пользователи Сети единогласно выразили благодарность, отметив, что всегда интереснее видеть закулисье.

  • За кулисами было здорово, спасибо, что поделился.
  • Обожаю закулисные моменты. Молодцы, ребята, продолжайте в том же духе!
  • Рахмет, что дали нам возможность увидеть рабочие моменты создания клипа, – продолжили фанаты.

3 июня 2025 года основательница и многолетняя солистка группы REFLEX Ирина Нельсон выступала с концертом в Волгограде. Неожиданно гостем ее музыкального вечера стал казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас. Эстрадный певец вручил артистке букет цветов и признался в любви.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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