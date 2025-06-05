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Культура и шоу-бизнес

Любовь длиною в 21 год: Валерия нежно поздравила супруга

Валерия с мужем, певица, Пригожин, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 15:18 Фото: Instagram/valeriya
Популярная певица Валерия обрела счастье в третьем браке с известным продюсером Иосифом Пригожиным. 5 июня 2025 года они отпраздновали 21-летие со дня бракосочетания. Исполнительница хита "Часики" оставила трогательное поздравление супругу, сообщает Zakon.kz.

Валерия разместила видео, где в кадре она в свадебном платье, а Пригожин – в строгом костюме. В подписи к нему артистка выразила глубокие чувства к своему мужу, отметив его многочисленные положительные качества:

"Жили-были два человека, а 21 год назад стали одним целым, семьей. Столько дорог уже вместе пройдено, сколько еще предстоит. Говорят, что можно не сомневаться только в материнской любви, но в нашем случае, если бы я так сказала, это было бы неправдой, потому что нисколько не сомневаюсь в чувствах мужа. Яркий, харизматичный, добрый, заботливый, надежный, сильный, смешной – его нельзя не любить. Спасибо, мое солнце, что всегда рядом, и с успехом, и любыми проблемами. И ты прекрасно знаешь, что бы ни случилось, я с тобой. Наши отношения прошли проверку временем. И пусть порой не все бывает гладко, важно одно: мы есть друг у друга. Люблю".

Поклонники актрисы пришли в восторг от семейного кадра. В комментариях с поздравлениями отметились такие звезды, как Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Арман Давлетяров, Инна Маликова и другие.

21 год свадьбы – Опаловая свадьба. По традиции, эту годовщину супруги отмечают наедине друг с другом. Как версия, для того, чтобы пожалеть гостей и на этот раз сделать подарки друг другу самим – в виде украшений с опалом.

  • Спустя столько лет вы все так же вдвоем прекрасны, а Иосиф все так же смотрит влюбленным взглядом долгих лет впереди!
  • Поздравляю! 21 год – это огромный срок.
  • Будьте счастливы и влюблены еще много много много лет.
  • Поздравляем! У нас с мужем сегодня 50 лет. Желаем вам прожить столько же в любви и согласии!
  • Поздравляю, мои дорогие Валерия и Иосиф! Самая красивая пара.
  • Это так важно и дорого! Поздравляю. Берегите друг друга, – пишут пользователи Сети.

Если эту звездную пару в российском шоу-бизнесе любят, то у Ксении Бородиной и Николая Сердюкова дела обстоят абсолютно иначе.

На днях известная телеведущая официально сообщила своим многочисленным подписчикам, что в третий раз вышла замуж. В своих соцсетях она опубликовала первые фото с церемонии. Уже на следующий день появилось видео с мероприятия. Однако среди поздравительных комментариев встречается довольно много негативных. Армия фанатов не разделяет выбора знаменитости.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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