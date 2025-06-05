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Культура и шоу-бизнес

"Альфонс пристроился": подписчики разнесли третью свадьбу Ксении Бородиной

свадьба, хейт, Бородина, третий брак, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 13:27 Фото: Instagram/borodylia
На днях известная телеведущая Ксения Бородина официально сообщила своим многочисленным подписчикам, что в третий раз вышла замуж. В своих соцсетях она опубликовала первые фото с церемонии. Уже на следующий день появилось видео с мероприятия, сообщает Zakon.kz.

В подписи к опубликованному ролику с торжества идет следующая подпись:

"3.06.2025. День нашей росписи, день, когда мы официально стали семьей. Спасибо всем, кто был рядом с нами в этот день, спасибо за поздравления и такой теплый день".

Однако среди поздравительных комментариев встречается довольно много негативных. Армия фанатов не разделяет выбора знаменитости.

  • Какой раз она выходит замуж?
  • Коля удачно женился очень.
  • Он то понятно, лотерею выиграл. Но она то, о чем думает.
  • Как же он не искренен, натянутая улыбка и игра на публику.
  • Теперь Коля как за каменной стеной.
  • Мужикам везет нынче.
  • Третий раз на счастье? Мне кажется, когда развод и брак многократный уже входит в привычку – это ненадолго. Интересно, на свадьбе много людей было улыбающихся а за спиной жениха?
  • Где она их находит, таких.
  • Она всячески изображает счастливую невесту.
  • А потом так же громко будут разводиться.
  • Замужество на комплексах скорее выйти замуж, а то бывший смеется.
  • Как же ему повезло!
  • Надолго ли?
  • Как-будто отрывок из какого-нибудь шоу, все неестественно так.
  • Альфонс пристроился.
  • У Коляна такой опустошенный взгляд, стеклянный самовлюбленный нарцисс.
  • Почему его лицо не внушает доверия.
  • Что она в нем нашла? Такая красивая девочка, жалко, что будет плакать.
  • Не знаю как ей, но ему 100 процентов повезло!
  • Повезло хлюпику.
  • Кто-то вытянул счастливый билетик.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 13:27
42-летняя Ксения Бородина в третий раз вышла замуж

С Николаем Сердюковым Ксения познакомилась летом 2024 года на съемках телешоу: он был участником, а Бородина – ведущей. Кроме того, третий супруг моложе Бородиной на пять лет.

Ранее мы рассказывали, что казахстанский исполнитель Мади Рымбаев предложить оценить своей маме, народной артистке Розе Рымбаевой свою новую композицию под названием Kezdesu.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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