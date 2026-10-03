Пригожин раскрыл подробности болезни Валерии
Фото: Instagram/singer_valeria2020
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил о состоянии своей супруги, певицы Валерии, после лечения, сообщает Zakon.kz.
В беседе с "Общественной службой новостей" он рассказал, что артистка подхватила инфекцию во время отпуска.
По словам Пригожина, сейчас Валерия проходит лечение и постепенно идет на поправку. Серьезных последствий, по его словам, нет.
Продюсер также рассказал, что они с супругой любят отдыхать на турецких курортах, куда Валерию регулярно приглашают с концертами.
Ранее сообщалось, что Джигана могут ограничить в родительских правах.
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