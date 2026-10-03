Пригожин раскрыл подробности болезни Валерии

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил о состоянии своей супруги, певицы Валерии, после лечения, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Общественной службой новостей" он рассказал, что артистка подхватила инфекцию во время отпуска.

По словам Пригожина, сейчас Валерия проходит лечение и постепенно идет на поправку. Серьезных последствий, по его словам, нет.

Продюсер также рассказал, что они с супругой любят отдыхать на турецких курортах, куда Валерию регулярно приглашают с концертами.

Ранее сообщалось, что Джигана могут ограничить в родительских правах.