Шок на детской площадке: енот напал на малыша в США

В городе Уэйленд, в американском штате Массачусетс, енот напал на двухлетнего ребенка на детской площадке. Инцидент произошел на территории Wayland Town Beach, где мальчик находился с няней, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NBC Boston со ссылкой на семью, животное внезапно выскочило из-за игровой конструкции и укусило ребенка. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где ему наложили швы и начали курс прививок от бешенства.

Родители сообщили, что ребенок получил глубокую рану и царапины, однако уже идет на поправку.

Полиция пока не нашла енота и призывает жителей соблюдать осторожность при встрече с дикими животными.

