Наталья Подольская вновь поделилась снимками роскошной свадьбы с Владимиром Пресняковым

Российская певица Наталья Подольская 8 июня опубликовала серию новых фото со своей повторной свадьбы – торжества, устроенного в честь 20-летия отношений с мужем Владимиром Пресняковым, сообщает Zakon.kz.

Свадебное торжество прошло 6 июня: Подольская блистала в белоснежном кружевном платье и фате, а Пресняков – в элегантном белом костюме. Церемония включала трогательный момент – молодую вели к алтарю ее родители, а за роялем исполнял песню для них Дмитрий Маликов Дресс-код гостей был выдержан полностью в белом – от нарядов до декора.

"Только 20 фотографий помещаются в карусель, а их так много, постепенно пополняю фотоальбом", – написала Подольская под постом.

А ранее российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в соцсетях воспоминание о дне, когда познакомилась со знаменитым режиссером Андреем Кончаловским.