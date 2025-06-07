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Культура и шоу-бизнес

Пятая жена Евгения Петросяна показала модного сына и "пожаловалась" на него

Пятая жена Евгения Петросяна показала модного сына и &quot;пожаловалась&quot; на него, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 13:20 Фото: Instagram/bruhunova
36-летняя российская блогерша и модница Татьяна Брухунова сегодня, 7 июня 2025 года, подписчикам в Instagram рассказала, как и с кем проходит ее субботний день, сообщает Zakon.kz.

Сначала в Stories пятая супруга юмориста Евгения Петросяна опубликовала фотографию их старшего наследника – 5-летнего Вагана, который предстал в модных очках и спортивном костюме.

Фото: Instagram/bruhunova

Затем Татьяна рассказала, что могла бы выспаться в выходной, но планы изменил ее сын.

"08:20 утра, суббота, это мог бы быть выходной день, но нет. Мы с Ваганом уже на площадке. Так что, когда ты мать, то фиг тебе кто даст поспать", – пожаловалась Брухунова.

Ранее загадочный пост Татьяны Брухуновой с 5-летним сыном восхитил подписчиков.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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