Пятая жена Евгения Петросяна показала модного сына и "пожаловалась" на него

36-летняя российская блогерша и модница Татьяна Брухунова сегодня, 7 июня 2025 года, подписчикам в Instagram рассказала, как и с кем проходит ее субботний день, сообщает Zakon.kz.

Сначала в Stories пятая супруга юмориста Евгения Петросяна опубликовала фотографию их старшего наследника – 5-летнего Вагана, который предстал в модных очках и спортивном костюме.

Фото: Instagram/bruhunova

Затем Татьяна рассказала, что могла бы выспаться в выходной, но планы изменил ее сын.

"08:20 утра, суббота, это мог бы быть выходной день, но нет. Мы с Ваганом уже на площадке. Так что, когда ты мать, то фиг тебе кто даст поспать", – пожаловалась Брухунова.

Ранее загадочный пост Татьяны Брухуновой с 5-летним сыном восхитил подписчиков.