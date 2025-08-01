Пятая жена 79-летнего Евгения Петросяна опубликовала фото мужа с 5-летним сыном
Фото: Instagram/bruhunova
Накануне, 31 июля 2025 года, российская блогерша и модница Татьяна Брухунова поделилась в своем Instagram редкой семейной фотографией. Снимок вызвал восторг среди поклонников пятой супруги 79-летнего писателя и юмориста Евгения Петросяна, сообщает Zakon.kz.
Серию фотографий 36-летняя Брухунова подписала лаконично:
"И-ю-л-ь в картинках".
Среди опубликованных снимков внимательные фолловеры заметили кадр, на котором запечатлены Евгений Петросян с 5-летним сыном Ваганом.
Фото: Instagram/bruhunova
Подписчики в очередной раз осыпали Татьяну комплиментами, а также отметили, что ее супруг выглядит отлично:
- "Обо всем с любовью!"
- "Танечка, вы – художник".
- "Глаз радует каждый кадр!"
- "Евгений Ваганович отлично выглядит!"
- "Все очень красиво! Спасибо большое".
- "Смотрю всегда эти подборки месяца и думаю: как же круто, вот бы так же видеть моменты красивые и оставлять в памяти".
25 июля 2025 года Татьяна Брухунова порадовала поклонников редким и трогательным фото с Евгением Петросяном. Под снимком она привела фразу французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери из его произведения "Маленький принц".
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