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Культура и шоу-бизнес

Загадочный пост молодой жены Петросяна с их сыном восхитил подписчиков

жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 11:14 Фото: Instagram/bruhunova
36-летняя жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не часто радует подписчиков кадрами с детьми. Но сегодня, 5 июня, она решила сделать загадочно-философский пост с совместным фото с сыном, сообщает Zakon.kz.

На снимке 5-летний Ваган в интересном образе, в очках сидит за столом с шахматной доской. Рядом – мама, Татьяна Брухунова, в не менее интересном образе. И к посту нет никакого описания, а лишь цитата писателя, главного редактора журнала "Mothering" Пегги О’Мара:

"Будьте осторожны с тем, как вы разговариваете со своими детьми. Однажды это станет их внутренним голосом".

Есть ли у этой публикации скрытый подтекст или супруга 79-летнего юмориста просто решила поделиться фактурным фото, остается лишь догадываться. А подписчики Брухуновой не стали заморачиваться и сосредоточились на сюжете снимка, по достоинству оценив его:

  • Потрясающе
  • Очень
  • Картина
  • Как кадр из фильма
  • Фактурно

Примерно месяц назад пятая жена Петросяна делилась редкими фото дочери Матильды и сына Вагана.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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