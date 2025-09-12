#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.89
629.53
6.34
Культура и шоу-бизнес

Родная сестра Баян Алагузовой привлекла внимание "диким танцем" с молодым музыкантом

Багым Мухитденова и Alem, танец, видео, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 09:56 Фото: Instagram/bagym_m
Известный казахстанский продюсер Багым Мухитденова опубликовала новое видео, рассмешив аудиторию. Родная сестра Баян Алагузовой станцевала с молодым музыкантом Батырханом Маликовым, выступающим под псевдонимом Alem, сообщает Zakon.kz.

Ролик появился 11 сентября 2025 года на странице Мухитденовой в Instagram. По всей видимости, это происходило во время репетиции музыкального торжества.

"В диком танце с Alem", – кратко говорится в подписи к посту.

В кадре музыкант показывает свои фирменные движения под его хит "Күйім", а Мухитденова повторяет их. Через какое-то время у них даже получается синхронный танец.

Комментаторы с юмором отреагировали на старания артистов, отметив: "Казалось бы легко, но в действительности непросто".

Ранее мы рассказывали, что поздравление Игоря Крутого вызвало волну оскорблений в адрес Ларисы Долиной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Молдир Ауелбекова повторила песню Аллы Пугачёвой на новый лад
Культура и шоу-бизнес
10:29, Сегодня
Молдир Ауелбекова повторила песню Аллы Пугачёвой на новый лад
Убийца Джона Леннона попытался выйти из тюрьмы
Культура и шоу-бизнес
08:50, Сегодня
Убийца Джона Леннона попытался выйти из тюрьмы
Валерия и Иосиф Пригожин стали жертвами турецкого таксиста
Культура и шоу-бизнес
08:22, Сегодня
Валерия и Иосиф Пригожин стали жертвами турецкого таксиста
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: