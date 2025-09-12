Родная сестра Баян Алагузовой привлекла внимание "диким танцем" с молодым музыкантом
Фото: Instagram/bagym_m
Известный казахстанский продюсер Багым Мухитденова опубликовала новое видео, рассмешив аудиторию. Родная сестра Баян Алагузовой станцевала с молодым музыкантом Батырханом Маликовым, выступающим под псевдонимом Alem, сообщает Zakon.kz.
Ролик появился 11 сентября 2025 года на странице Мухитденовой в Instagram. По всей видимости, это происходило во время репетиции музыкального торжества.
"В диком танце с Alem", – кратко говорится в подписи к посту.
В кадре музыкант показывает свои фирменные движения под его хит "Күйім", а Мухитденова повторяет их. Через какое-то время у них даже получается синхронный танец.
Комментаторы с юмором отреагировали на старания артистов, отметив: "Казалось бы легко, но в действительности непросто".
