Женя, что же ты наделал: Плющенко сделал блефаропластику и попал под шквал критики
Фото: Instagram/plushenkoofficial
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сделал пластическую операцию на глаза, сообщает Zakon.kz.
Видео с Плющенко опубликовал на своей странице в Instagram пластический хирург Тимур Халдаров.
"Даже выдающиеся спортсмены нашей страны, люди, ставшие символом успеха и мастерства, прибегают к пластической хирургии. Можно быть многократным чемпионом мира, олимпийским чемпионом, но возрастные изменения, особенно в области лица, не щадят никого. Нам было важно сохранить харизму Евгения и провести вмешательство, которое только подчеркнет его индивидуальность", – написал Халдаров под постом.
Сам Плющенко остался долен результатом и поблагодарил хирурга. Однако подписчики спортсмена были шокированы изменениями.
- Вообще стал не похож на себя, не врите хоть себе-то!
- Женя, что же ты наделал!
- Глаза натянули к ушам!
- И зачем это все, ужас!
А ранее потерявшая недавно мужа родная сестра Баян Алагузовой сообщила фанатам новость.
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