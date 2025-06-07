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Культура и шоу-бизнес

Женя, что же ты наделал: Плющенко сделал блефаропластику и попал под шквал критики

Евгений Плющенко, пластика, Хайдаров , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 22:49 Фото: Instagram/plushenkoofficial
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сделал пластическую операцию на глаза, сообщает Zakon.kz.

Видео с Плющенко опубликовал на своей странице в Instagram пластический хирург Тимур Халдаров. 

"Даже выдающиеся спортсмены нашей страны, люди, ставшие символом успеха и мастерства, прибегают к пластической хирургии. Можно быть многократным чемпионом мира, олимпийским чемпионом, но возрастные изменения, особенно в области лица, не щадят никого. Нам было важно сохранить харизму Евгения и провести вмешательство, которое только подчеркнет его индивидуальность", – написал Халдаров под постом.

Сам Плющенко остался долен результатом и поблагодарил хирурга. Однако подписчики спортсмена были шокированы изменениями. 

  • Вообще стал не похож на себя, не врите хоть себе-то!
  • Женя, что же ты наделал!
  • Глаза натянули к ушам!
  • И зачем это все, ужас!

А ранее потерявшая недавно мужа родная сестра Баян Алагузовой сообщила фанатам новость. 


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Айсулу Омарова
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