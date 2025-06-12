#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
511.77
593.19
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
511.77
593.19
6.41
Культура и шоу-бизнес

Рудковская призналась, что была шокирована пластикой лица Плющенко

Яна Рудковская, Евгений Плющенко, пластика , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 01:51 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Российский продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее муж, олимпийский чемпион Евгений Плющенко, перенес пластическую операцию, не предупредив ее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет thevoicemag, по словам 50-летней бизнес-леди, 42-летний фигурист доверил свою внешность известному хирургу Тимуру Хайдарову – тому самому, кому ранее обращалась и сама Рудковская.

Рудковская отметила, что была уверена: супруг лишь хотел убрать мешки под глазами. Однако пока она находилась в командировке в Баку, Евгений пошел дальше – согласился на блефаропластику.

"Тимур его уговорил: мол, раз ты катаешь королей, теперь будешь катать принцев – только моложе лет на десять. Я узнала об этом уже после операции", – призналась Яна журналистам на мероприятии Radio Monte Carlo Golf Cup.

По ее словам, Плющенко два дня не выходил с ней на связь, и это насторожило. Узнав об операции, она испытала настоящий шок, поскольку супруг даже не обсудил с ней свои планы.

Тем не менее, Рудковская подчеркнула, что в их окружении, включая Филиппа Киркорова, который тоже был пациентом Хайдарова, принято открыто говорить о любых изменениях внешности.

"Мы не рассказываем сказки про БАДы и молодильные яблоки. Если что-то делаем – честно говорим. Это нормально", – заявила продюсер.

Теперь Яна с юмором ждет результата: "Если он был младше меня на семь лет, то теперь будет на семнадцать".

Ранее сообщалось, что Плющенко сделал блефаропластику и попал под шквал критики. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Это же ужас: фанаты раскритиковали беременную жену Кайрата Нуртаса за откровенное платье
Культура и шоу-бизнес
00:07, 13 июня 2025
Это же ужас: фанаты раскритиковали беременную жену Кайрата Нуртаса за откровенное платье
Гарик Харламов ответил на вопрос о будущем пополнении в семье
Культура и шоу-бизнес
23:03, 12 июня 2025
Гарик Харламов ответил на вопрос о будущем пополнении в семье
Сколько людей посмотрели платную онлайн-свадьбу единственного сына Майгазиева
Культура и шоу-бизнес
18:14, 12 июня 2025
Сколько людей посмотрели платную онлайн-свадьбу единственного сына Майгазиева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: