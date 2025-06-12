Рудковская призналась, что была шокирована пластикой лица Плющенко

Российский продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее муж, олимпийский чемпион Евгений Плющенко, перенес пластическую операцию, не предупредив ее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет thevoicemag, по словам 50-летней бизнес-леди, 42-летний фигурист доверил свою внешность известному хирургу Тимуру Хайдарову – тому самому, кому ранее обращалась и сама Рудковская.

Рудковская отметила, что была уверена: супруг лишь хотел убрать мешки под глазами. Однако пока она находилась в командировке в Баку, Евгений пошел дальше – согласился на блефаропластику.

"Тимур его уговорил: мол, раз ты катаешь королей, теперь будешь катать принцев – только моложе лет на десять. Я узнала об этом уже после операции", – призналась Яна журналистам на мероприятии Radio Monte Carlo Golf Cup.

По ее словам, Плющенко два дня не выходил с ней на связь, и это насторожило. Узнав об операции, она испытала настоящий шок, поскольку супруг даже не обсудил с ней свои планы.

Тем не менее, Рудковская подчеркнула, что в их окружении, включая Филиппа Киркорова, который тоже был пациентом Хайдарова, принято открыто говорить о любых изменениях внешности.

"Мы не рассказываем сказки про БАДы и молодильные яблоки. Если что-то делаем – честно говорим. Это нормально", – заявила продюсер.

Теперь Яна с юмором ждет результата: "Если он был младше меня на семь лет, то теперь будет на семнадцать".

Ранее сообщалось, что Плющенко сделал блефаропластику и попал под шквал критики.

