Беременная седьмым ребенком жена Кайрата Нуртаса восхитила фанатов

Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова, которая недавно объявила о седьмой беременности, блеснула на модном подиуме вместе с детьми, сообщает Zakon.kz.

8 июня жена Кайрата Нуртаса на своей странице в Instagram опубликовала ролик, на котором она позирует вместе с двумя сыновьями и дочкой. Звездная семья приняла участие в модном показе дизайнера Назым Карпыковой.

"С днем твоего особенного стильного вечера, подруга. Пусть ты только взмываешь все выше!" – обратилась Абдукаримова к модельеру.

Подписчики восхитились новым образом актрисы.

Шикарная!

От красивой мамы – красивые дети!

Как всегда мамочка великолепна, а тут и ангелы рядом с ней. Это неожиданный выход. Браво!

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко сделал блефаропластику и попал под шквал критики.

