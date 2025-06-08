Стал известен гонорар Михаила Ефремова за первую роль после выхода из тюрьмы

Журналисты узнали сумму гонорара за первую роль российского актера Михаила Ефремова, которую он получил после выхода из колонии, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канал Mash, артист получит за работу 13 млн рублей (почти 84 млн тенге по курсу Нацбанка РК).

Также стало известно, что Ефремов семь дней обсуждал с создателями фильма условия и тем самым добился увеличения гонорара почти в два раза.

Съемки, как ожидается, начнутся в конце августа 2025 года и продлятся до ноября. Ефремову пообещали личного водителя с охраной. Кроме того, в райдере артиста стоит запрет на алкоголь, а все блюда должны быть диетическими.

24 марта 2025 года суд одобрил условно-досрочное освобождение Михаила Ефремова.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер, будучи пьяным, выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.