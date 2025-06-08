#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
510.19
582.79
6.46
Культура и шоу-бизнес

Стал известен гонорар Михаила Ефремова за первую роль после выхода из тюрьмы

актеры, Россия, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 16:57 Фото: wikimedia
Журналисты узнали сумму гонорара за первую роль российского актера Михаила Ефремова, которую он получил после выхода из колонии, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канал Mash, артист получит за работу 13 млн рублей (почти 84 млн тенге по курсу Нацбанка РК).

Также стало известно, что Ефремов семь дней обсуждал с создателями фильма условия и тем самым добился увеличения гонорара почти в два раза.

Съемки, как ожидается, начнутся в конце августа 2025 года и продлятся до ноября. Ефремову пообещали личного водителя с охраной. Кроме того, в райдере артиста стоит запрет на алкоголь, а все блюда должны быть диетическими.

24 марта 2025 года суд одобрил условно-досрочное освобождение Михаила Ефремова.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер, будучи пьяным, выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Бейонсе потеряла штаны во время шоу и вызвала фурор в соцсетях
Культура и шоу-бизнес
12:16, Сегодня
Бейонсе потеряла штаны во время шоу и вызвала фурор в соцсетях
Киркоров шокировал поклонников появлением на красной дорожке после госпитализации
Культура и шоу-бизнес
07:21, Сегодня
Киркоров шокировал поклонников появлением на красной дорожке после госпитализации
Роза Рымбаева выйдет на сцену с сыновьями в честь особого события
Культура и шоу-бизнес
05:58, Сегодня
Роза Рымбаева выйдет на сцену с сыновьями в честь особого события
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: