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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова с маленькими детьми от суррогатной матери восхитила Казнет

Баян Алагузова, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 21:39 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова порадовала подписчиков новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

21 июня она на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото со своими маленькими дочерьми от суррогатной матери. 

Фанаты продюсера оставили множество восхищенных комментариев.

  • Счастливая мама, счастливые дети!
  • Мамины и папины! Будьте все в безопасности!
  • Как же имена подходят девочкам! Реально Алиса – это Алиса, Алма – это Алма!
  • Сладкие девочки, пусть даруют счастья, здоровья, радости, благополучия, любви вашей семье!
  • Какие красивые!

А ранее стало известно, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин живут на Кипре в роскошном двухэтажном особняке с видом на Средиземное море. 

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Айсулу Омарова
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