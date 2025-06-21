Баян Алагузова с маленькими детьми от суррогатной матери восхитила Казнет

Казахстанский продюсер Баян Алагузова порадовала подписчиков новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

21 июня она на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото со своими маленькими дочерьми от суррогатной матери.

Фанаты продюсера оставили множество восхищенных комментариев.

Счастливая мама, счастливые дети!

Мамины и папины! Будьте все в безопасности!

Как же имена подходят девочкам! Реально Алиса – это Алиса, Алма – это Алма!

Сладкие девочки, пусть даруют счастья, здоровья, радости, благополучия, любви вашей семье!

Какие красивые!

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