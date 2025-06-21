Баян Алагузова с маленькими детьми от суррогатной матери восхитила Казнет
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова порадовала подписчиков новой публикацией, сообщает Zakon.kz.
21 июня она на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото со своими маленькими дочерьми от суррогатной матери.
Фанаты продюсера оставили множество восхищенных комментариев.
- Счастливая мама, счастливые дети!
- Мамины и папины! Будьте все в безопасности!
- Как же имена подходят девочкам! Реально Алиса – это Алиса, Алма – это Алма!
- Сладкие девочки, пусть даруют счастья, здоровья, радости, благополучия, любви вашей семье!
- Какие красивые!
А ранее стало известно, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин живут на Кипре в роскошном двухэтажном особняке с видом на Средиземное море.
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