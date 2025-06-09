Игорь Крутой получил громкое признание в любви из Казахстана

Фото: pixabay

В Москве 7 июня 2025 года состоялась 20-я церемония вручения "Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда". Одним из ее гостей стал 70-летний народный артист России Игорь Крутой. Композитор не только получил номинацию, но и рассказал детали музыкального вечера, сообщает Zakon.kz.

По его словам, юбилейная премия прошла мощно, на кураже, креативно. "Мне было очень интересно наблюдать, так как у истоков этой премии 20 лет назад стояла моя компания "Арс" и режиссер, с которым до сих пор мы работаем и совместно творим, Алексей Сеченов". Игорь Крутой Далее пианист поделился воспоминаниями и впечатлениями. "Получил композиторскую номинацию, выступил с восходящей звездой – замечательной и красивой Лерочкой Бервольф, сыграл на рояле – и вечер удался!" Игорь Крутой Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65) Небольшой ролик с прошедшего мероприятия вызвал большой отклик среди армии поклонников Крутого. Будьте здоровы и счастливы, творите чудеса в мире музыки, и нам будет счастье сполна.

На таком, как Игоря Крутой, Земля держится. Долгих лет вам жизни и здоровья.

Как же приятно и радостно за вас, дорогой Игорь Яковлевич! От души поздравляю с заслуженной премией!

Ваша музыка – лучшее, что я слышала.

Всегда приятно смотреть, слушать этого человека. И теплые слова всегда хочется сказать.

Поздравляем с наградой! Вы нереальный композитор, просто космический!

Новых песен, красивой музыки, новых проектов! Также среди комментаторов отметилась стилист из Казахстана Лилия Рах. Она оставила ряд смайликов. И за весь Казахстан громко заявила еще одна поклонница: "Игорь Яковлевич, поздравляю! Пусть Бог вам дарует все самое лучшее, вы достойны больших благ! Вы эталон, каким должен быть настоящий мужчина! Питайтесь любовью, дегустируйте счастье, смакуйте успехи, и пусть в вашем рационе всегда присутствует здоровье! Казахстан любит вас!" Ранее казахстанский продюсер и телеведущая Баян Алагузова порадовала подписчиков новой публикацией в Instagram. 8 июня она разместила фотографию, на которой позирует вместе с мамой и дочерью Айару.

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