#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
510.19
582.79
6.46
Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой получил громкое признание в любви из Казахстана

Крутой, фанаты, любовь, видео, признание, Казахстан, премия, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 10:19 Фото: pixabay
В Москве 7 июня 2025 года состоялась 20-я церемония вручения "Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда". Одним из ее гостей стал 70-летний народный артист России Игорь Крутой. Композитор не только получил номинацию, но и рассказал детали музыкального вечера, сообщает Zakon.kz.

По его словам, юбилейная премия прошла мощно, на кураже, креативно.

"Мне было очень интересно наблюдать, так как у истоков этой премии 20 лет назад стояла моя компания "Арс" и режиссер, с которым до сих пор мы работаем и совместно творим, Алексей Сеченов".Игорь Крутой

Далее пианист поделился воспоминаниями и впечатлениями.

"Получил композиторскую номинацию, выступил с восходящей звездой – замечательной и красивой Лерочкой Бервольф, сыграл на рояле – и вечер удался!"Игорь Крутой

Небольшой ролик с прошедшего мероприятия вызвал большой отклик среди армии поклонников Крутого.

  • Будьте здоровы и счастливы, творите чудеса в мире музыки, и нам будет счастье сполна.
  • На таком, как Игоря Крутой, Земля держится. Долгих лет вам жизни и здоровья.
  • Как же приятно и радостно за вас, дорогой Игорь Яковлевич! От души поздравляю с заслуженной премией!
  • Ваша музыка – лучшее, что я слышала.
  • Всегда приятно смотреть, слушать этого человека. И теплые слова всегда хочется сказать.
  • Поздравляем с наградой! Вы нереальный композитор, просто космический!
  • Новых песен, красивой музыки, новых проектов!

Также среди комментаторов отметилась стилист из Казахстана Лилия Рах. Она оставила ряд смайликов.

И за весь Казахстан громко заявила еще одна поклонница:

"Игорь Яковлевич, поздравляю! Пусть Бог вам дарует все самое лучшее, вы достойны больших благ! Вы эталон, каким должен быть настоящий мужчина! Питайтесь любовью, дегустируйте счастье, смакуйте успехи, и пусть в вашем рационе всегда присутствует здоровье! Казахстан любит вас!"

Ранее казахстанский продюсер и телеведущая Баян Алагузова порадовала подписчиков новой публикацией в Instagram. 8 июня она разместила фотографию, на которой позирует вместе с мамой и дочерью Айару.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Безобидное видео Мади Рымбаева с племянником вызвало бурное обсуждение
Культура и шоу-бизнес
11:20, Сегодня
Безобидное видео Мади Рымбаева с племянником вызвало бурное обсуждение
Наталья Подольская вновь поделилась снимками роскошной свадьбы с Владимиром Пресняковым
Культура и шоу-бизнес
23:44, 08 июня 2025
Наталья Подольская вновь поделилась снимками роскошной свадьбы с Владимиром Пресняковым
Фото Баян Алагузовой с мамой и дочерью вызвало восторг у публики
Культура и шоу-бизнес
22:41, 08 июня 2025
Фото Баян Алагузовой с мамой и дочерью вызвало восторг у публики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: