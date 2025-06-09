"Папина копия": младшая дочь Лизы Арзамасовой умилила поклонников

Российская актриса Лиза Арзамасова, когда-то исполнившая роль вундеркинда Галины Сергеевны Васнецовой в сериале "Папины дочки", уже сама воспитывает двух детей. Супруга именитого фигуриста Ильи Авербуха решила поделиться свежими снимками младшей дочери, сообщает Zakon.kz.

8 августа 2024 года у пары родилась дочь, которой дали имя Лия. А 8 июня 2025 года Арзамасова показала, как подросла их малышка.

"Наша маленькая модница", – гласит короткая подпись к серии фотографий.

Маленькая принцесса!

Это, конечно, папина дочка, копия.

Как на Илью похожа!

Папина сладость.

Хорошенькая, как идут головные уборы.

Лиза! Не останавливайтесь.

Очень на папу похожа! Куколка!

Маленькая папина копия.

На папу похожа, красавица, – отмечают многочисленные комментаторы.

Не так давно на 51-летнего фигуриста, хореографа и продюсера обрушились хейтеры за неосторожное высказывание о жене. Лиза Арзамасова попыталась защитить Илью Авербуха.