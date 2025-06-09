"Папина копия": младшая дочь Лизы Арзамасовой умилила поклонников
Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Лиза Арзамасова, когда-то исполнившая роль вундеркинда Галины Сергеевны Васнецовой в сериале "Папины дочки", уже сама воспитывает двух детей. Супруга именитого фигуриста Ильи Авербуха решила поделиться свежими снимками младшей дочери, сообщает Zakon.kz.
8 августа 2024 года у пары родилась дочь, которой дали имя Лия. А 8 июня 2025 года Арзамасова показала, как подросла их малышка.
"Наша маленькая модница", – гласит короткая подпись к серии фотографий.
- Маленькая принцесса!
- Это, конечно, папина дочка, копия.
- Как на Илью похожа!
- Папина сладость.
- Хорошенькая, как идут головные уборы.
- Лиза! Не останавливайтесь.
- Очень на папу похожа! Куколка!
- Маленькая папина копия.
- На папу похожа, красавица, – отмечают многочисленные комментаторы.
Не так давно на 51-летнего фигуриста, хореографа и продюсера обрушились хейтеры за неосторожное высказывание о жене. Лиза Арзамасова попыталась защитить Илью Авербуха.
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