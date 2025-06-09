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Культура и шоу-бизнес

"Папина копия": младшая дочь Лизы Арзамасовой умилила поклонников

Лиза Арзамасова, дочь, копия, Илья Авербух, фанаты, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 12:29 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Лиза Арзамасова, когда-то исполнившая роль вундеркинда Галины Сергеевны Васнецовой в сериале "Папины дочки", уже сама воспитывает двух детей. Супруга именитого фигуриста Ильи Авербуха решила поделиться свежими снимками младшей дочери, сообщает Zakon.kz.

8 августа 2024 года у пары родилась дочь, которой дали имя Лия. А 8 июня 2025 года Арзамасова показала, как подросла их малышка.

"Наша маленькая модница", – гласит короткая подпись к серии фотографий.

  • Маленькая принцесса!
  • Это, конечно, папина дочка, копия.
  • Как на Илью похожа!
  • Папина сладость.
  • Хорошенькая, как идут головные уборы.
  • Лиза! Не останавливайтесь.
  • Очень на папу похожа! Куколка!
  • Маленькая папина копия.
  • На папу похожа, красавица, – отмечают многочисленные комментаторы.

Не так давно на 51-летнего фигуриста, хореографа и продюсера обрушились хейтеры за неосторожное высказывание о жене. Лиза Арзамасова попыталась защитить Илью Авербуха.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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