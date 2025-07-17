Лиза Арзамасова с Ильей Авербухом покинули Россию и демонстрируют красивую жизнь
Российские СМИ пишут, что детей артисты оставили дома с бабушкой и няней. Пара колесит по Европе и делится с подписчиками красивыми кадрами своего путешествия. В их копилке – Франция и Италия.
Во Франции Лиза и Илья прогулялись по Ментону и Ницце, посетили фестиваль фейерверков в Каннах. Потом на кабриолете перебрались в итальянский Сан-Ремо.
Авербух и Арзамасова, судя по публикациям, останавливаются в дорогих отелях, ужинают в ресторанах с именитыми шеф-поварами.
Подписчики Лизы, а пока только она делится деталями поездки, отметили, что она буквально расцвела и ее глаза засияли с новой силой.
Весной 2025 года 51-летний Илья Авербух оказался в центре скандала: в интервью Ксении Собчак он произнес сомнительную фразу о подростковом прошлом своей нынешней супруги. Позже он извинился. А 30-летняя Арзамасова выразила поддержку мужу.