Лиза Арзамасова с Ильей Авербухом покинули Россию и демонстрируют красивую жизнь

Известная российская актриса, звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова и ее не менее звездный муж, фигурист Илья Авербух, уехали из России, сообщает Zakon.kz.

Российские СМИ пишут, что детей артисты оставили дома с бабушкой и няней. Пара колесит по Европе и делится с подписчиками красивыми кадрами своего путешествия. В их копилке – Франция и Италия.

Во Франции Лиза и Илья прогулялись по Ментону и Ницце, посетили фестиваль фейерверков в Каннах. Потом на кабриолете перебрались в итальянский Сан-Ремо.

Авербух и Арзамасова, судя по публикациям, останавливаются в дорогих отелях, ужинают в ресторанах с именитыми шеф-поварами.

Подписчики Лизы, а пока только она делится деталями поездки, отметили, что она буквально расцвела и ее глаза засияли с новой силой.

Весной 2025 года 51-летний Илья Авербух оказался в центре скандала: в интервью Ксении Собчак он произнес сомнительную фразу о подростковом прошлом своей нынешней супруги. Позже он извинился. А 30-летняя Арзамасова выразила поддержку мужу.