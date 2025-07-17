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Культура и шоу-бизнес

Лиза Арзамасова с Ильей Авербухом покинули Россию и демонстрируют красивую жизнь

российская актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 16:52 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Известная российская актриса, звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова и ее не менее звездный муж, фигурист Илья Авербух, уехали из России, сообщает Zakon.kz.

Российские СМИ пишут, что детей артисты оставили дома с бабушкой и няней. Пара колесит по Европе и делится с подписчиками красивыми кадрами своего путешествия. В их копилке – Франция и Италия.

Во Франции Лиза и Илья прогулялись по Ментону и Ницце, посетили фестиваль фейерверков в Каннах. Потом на кабриолете перебрались в итальянский Сан-Ремо.

Авербух и Арзамасова, судя по публикациям, останавливаются в дорогих отелях, ужинают в ресторанах с именитыми шеф-поварами.

Подписчики Лизы, а пока только она делится деталями поездки, отметили, что она буквально расцвела и ее глаза засияли с новой силой.

Весной 2025 года 51-летний Илья Авербух оказался в центре скандала: в интервью Ксении Собчак он произнес сомнительную фразу о подростковом прошлом своей нынешней супруги. Позже он извинился. А 30-летняя Арзамасова выразила поддержку мужу.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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