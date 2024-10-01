81-летняя кореянка стала финалисткой конкурса "Мисс Вселенная"

Фотомодель Чхве Сун Хва вышла в финал национального этапа конкурса "Мисс Вселенная" в Южной Корее. Однако корона досталась другой участнице. 81-летняя кореянка не сможет принять участие в международном этапе, сообщает Zakon.kz.

По результатам жюри, Южную Корею на международном конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится в Мехико, будет представлять 22-летняя Хан Ариэль.

Чхве Сун Хва же завоевала награду в категории "Лучшие образы".

Примечательно, что еще недавно к претенденткам на конкурс выдвигались жесткие требования: они должны были быть в возрасте от 18 до 28 лет, без детей и незамужними. После волны возмущений и призывов к преобразованию конкурса – правила были пересмотрены. Теперь возраст, семейное положение и наличие детей больше не являются преградой для участия.

Чхве Сун Хва, как отмечено в публикации издания Asscociated Press, начала модельную карьеру в 70 лет, а до этого работала в больнице. После модернизации правил конкурса модель решила воспользоваться этим шансом.

Женщина уточнила, что хотела стать вдохновением и напомнить о важности исполнения желаний, несмотря на годы.

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