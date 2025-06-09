Анита Цой выиграла в суде почти миллион рублей

Российская певица Анита Цой отсудила более 800 тыс. рублей у некоего ООО "Агат", сообщает Zakon.kz.

ООО "Галерея Мастер", генеральным директором и учредителем которого является артистка, отсудило у ООО "Агат" 829 096 рублей (более 5 млн тенге) за неосновательное обогащение. Также суд взыскал с фирмы 46 455 рублей (около 300 тыс. тенге) расходов по госпошлине, пишет "Газета.Ru".

Однако детали судебного разбирательства не сообщаются.

Вместе с тем издание со ссылкой на предоставленные ему документы уточняет, что решение может быть обжаловано в предусмотренные законом сроки.

В начале октября прошлого года Федеральная налоговая служба заблокировала счета фирмы Аниты Цой. ФНС приостановила операции по счетам ООО "Фудстар" из-за отсутствия налоговой декларации. Сама артистка тогда заявила, что не знает, почему случилась блокировка счетов ее бизнеса.

ООО "Фудстар" занимается изготовлением и выпуском домашних солений. Цой открыла компанию в апреле 2024 года.

Впрочем, не только Анита Цой готова блеснуть кулинарным мастерством. Так, ранее супруга Валерия Меладзе приготовила для него печенье в виде головы звездного мужа. Теперь поклонники исполнителя "Салют, Вера" требуют рецепт чудо-десерта.