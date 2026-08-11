"Сыграли немножко любовь": Роза Рымбаева неожиданно обратилась к Анатолию Цою
Примадонна казахской эстрады на торжественном мероприятии исполняла песню "Любовь настала" (музыка Раймонда Паулса, слова Роберта Рождественского) и в какой-то момент вывела из зала бывшего солиста группы MBand Анатолия Цоя.
"Это мой партнер – мы с ним в проекте "Дуэт" выступали, именно эту песню пели. И очень хорошо спели, я так считаю. Потом сыграли немножко любовь. Так что это был очень красивый дуэт. Сегодня он у нас, в Алматы. Наш родной, наша гордость. Гордость Казахстана, ну и, конечно, большая звезда в России. Анатолий Цой – самая яркая звезда", – обратилась артистка к молодому исполнителю.
"Великолепная Роза Рымбаева! Спасибо за такие теплые слова", – обратился Анатолий к певице под опубликованным в Instagram видео.
Песню "Любовь настала" Роза Рымбаева и Анатолий Цой спели дуэтом в 2021 году. По правилам проекта "Дуэт" два артиста должны исполнить популярный хит, но при этом между ними возведена стена и они даже не догадываются, с кем именно поют. Для Цоя и Рымбаевой их дуэт стал самым настоящим сюрпризом.
Казахстанцы, которые помнят дуэт двух звезд, высказали обоим слова восхищения:
- мощные.
- Анатолий, ваш дуэт с Розой Куанышевной с этой песней очень красивый. Какие прекрасные слова Роза Куанышневна сказала вам. Вы, действительно, гордость всего Казахстана.
- Ваш дуэт с этой песней очень красивый.
- В "Дуэтах" вы с Розой Куанышевной были великолепны! Прекрасное исполнение и такие яркие, искренние эмоции.
- Великолепный был дуэт на шоу! И какие неподдельные эмоции, когда стена поднялась! Спасибо за такие слова об Анатолии.
- Знаешь, Толя, иногда я тебя не понимаю, не понимаю некоторые твои поступки. Но я по-прежнему люблю твое творчество, ты всегда будешь любимым кумиром для меня. И я всегда желаю тебе только хорошего, мое мнение о тебе не изменится никогда, ты самый талантливый артист, ты замечательный человек!
- Лучшие! И Анатолий, и Роза Куанышевна!
- Толя – наш самый яркий бриллиант!
- Самый неповторимый! Заметный из всех артистов, он лицо своей Родины.
- Дорогого стоят такие слова от народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой.
Совсем недавно, в июле 2026 года, Анатолий Цой и его жена провели обряд церковного венчания, а затем закатили масштабную вечеринку в честь этого события с участием казахстанских знаменитостей.