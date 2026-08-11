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Культура и шоу-бизнес

"Сыграли немножко любовь": Роза Рымбаева неожиданно обратилась к Анатолию Цою

Роза Рымбаева, Анатолий Цой, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 16:12 Фото: akorda.kz, Instagram/anatoliytsoy_official
Певица, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева во время выступления особо выделила российского певца из РК Анатолия Цоя, сообщает Zakon.kz.

Примадонна казахской эстрады на торжественном мероприятии исполняла песню "Любовь настала" (музыка Раймонда Паулса, слова Роберта Рождественского) и в какой-то момент вывела из зала бывшего солиста группы MBand Анатолия Цоя.

"Это мой партнер – мы с ним в проекте "Дуэт" выступали, именно эту песню пели. И очень хорошо спели, я так считаю. Потом сыграли немножко любовь. Так что это был очень красивый дуэт. Сегодня он у нас, в Алматы. Наш родной, наша гордость. Гордость Казахстана, ну и, конечно, большая звезда в России. Анатолий Цой – самая яркая звезда", – обратилась артистка к молодому исполнителю.

"Великолепная Роза Рымбаева! Спасибо за такие теплые слова", – обратился Анатолий к певице под опубликованным в Instagram видео.

Песню "Любовь настала" Роза Рымбаева и Анатолий Цой спели дуэтом в 2021 году. По правилам проекта "Дуэт" два артиста должны исполнить популярный хит, но при этом между ними возведена стена и они даже не догадываются, с кем именно поют. Для Цоя и Рымбаевой их дуэт стал самым настоящим сюрпризом.

Казахстанцы, которые помнят дуэт двух звезд, высказали обоим слова восхищения:

  • мощные.
  • Анатолий, ваш дуэт с Розой Куанышевной с этой песней очень красивый. Какие прекрасные слова Роза Куанышневна сказала вам. Вы, действительно, гордость всего Казахстана.
  • Ваш дуэт с этой песней очень красивый.
  • В "Дуэтах" вы с Розой Куанышевной были великолепны! Прекрасное исполнение и такие яркие, искренние эмоции.
  • Великолепный был дуэт на шоу! И какие неподдельные эмоции, когда стена поднялась! Спасибо за такие слова об Анатолии.
  • Знаешь, Толя, иногда я тебя не понимаю, не понимаю некоторые твои поступки. Но я по-прежнему люблю твое творчество, ты всегда будешь любимым кумиром для меня. И я всегда желаю тебе только хорошего, мое мнение о тебе не изменится никогда, ты самый талантливый артист, ты замечательный человек!
  • Лучшие! И Анатолий, и Роза Куанышевна!
  • Толя – наш самый яркий бриллиант!
  • Самый неповторимый! Заметный из всех артистов, он лицо своей Родины.
  • Дорогого стоят такие слова от народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой.

Совсем недавно, в июле 2026 года, Анатолий Цой и его жена провели обряд церковного венчания, а затем закатили масштабную вечеринку в честь этого события с участием казахстанских знаменитостей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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