Фанаты требуют рецепт "головы" Валерия Меладзе

46-летняя певица Альбина Джанабаева решила подготовить своему звездному супругу Валерию Меладзе кулинарный сюрприз. На десерт к чаю исполнителю хита "Салют, Вера" были поданы печеньки, украшенные съедобными портретами Меладзе, сообщает Zakon.kz.

Джанабаева засняла реакцию своего 59-летнего мужа.

На видео она говорит:

"Решили с детьми пошалить. Испекли вот такие печенюшки, хрустящие и ароматные".

Музыкант мгновенно отреагировал на необычное блюдо: "Вау! Это же я? Хрустящая башка!".

У комментаторов сразу же возник вопрос к Джанабаевой по поводу того, где они взяли эту форму. Экс-солистка группы "ВИА Гра" с юмором уточнила, что уже купили готовую.

Это потрясающе. Очень мило.

Какое у вас замечательное чувство юмора – светлое и доброе.

Как приятно смотреть на вас.

Просим детальный рецепт по изготовлению головы Меладзе в студию.

Тоже хочу попробовать такие печенье, – пишут в ответ фанаты звездного семейства.

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