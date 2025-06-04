Фанаты требуют рецепт "головы" Валерия Меладзе
Фото: Instagram/meladzevalerian
46-летняя певица Альбина Джанабаева решила подготовить своему звездному супругу Валерию Меладзе кулинарный сюрприз. На десерт к чаю исполнителю хита "Салют, Вера" были поданы печеньки, украшенные съедобными портретами Меладзе, сообщает Zakon.kz.
Джанабаева засняла реакцию своего 59-летнего мужа.
На видео она говорит:
"Решили с детьми пошалить. Испекли вот такие печенюшки, хрустящие и ароматные".
Музыкант мгновенно отреагировал на необычное блюдо: "Вау! Это же я? Хрустящая башка!".
У комментаторов сразу же возник вопрос к Джанабаевой по поводу того, где они взяли эту форму. Экс-солистка группы "ВИА Гра" с юмором уточнила, что уже купили готовую.
- Это потрясающе. Очень мило.
- Какое у вас замечательное чувство юмора – светлое и доброе.
- Как приятно смотреть на вас.
- Просим детальный рецепт по изготовлению головы Меладзе в студию.
- Тоже хочу попробовать такие печенье, – пишут в ответ фанаты звездного семейства.
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