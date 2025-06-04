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Культура и шоу-бизнес

Фанаты требуют рецепт "головы" Валерия Меладзе

Фанаты, рецепт, голова, Валерий Меладзе, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 11:17 Фото: Instagram/meladzevalerian
46-летняя певица Альбина Джанабаева решила подготовить своему звездному супругу Валерию Меладзе кулинарный сюрприз. На десерт к чаю исполнителю хита "Салют, Вера" были поданы печеньки, украшенные съедобными портретами Меладзе, сообщает Zakon.kz.

Джанабаева засняла реакцию своего 59-летнего мужа.

На видео она говорит:

"Решили с детьми пошалить. Испекли вот такие печенюшки, хрустящие и ароматные".

Музыкант мгновенно отреагировал на необычное блюдо: "Вау! Это же я? Хрустящая башка!".

У комментаторов сразу же возник вопрос к Джанабаевой по поводу того, где они взяли эту форму. Экс-солистка группы "ВИА Гра" с юмором уточнила, что уже купили готовую.

  • Это потрясающе. Очень мило.
  • Какое у вас замечательное чувство юмора – светлое и доброе.
  • Как приятно смотреть на вас.
  • Просим детальный рецепт по изготовлению головы Меладзе в студию.
  • Тоже хочу попробовать такие печенье, – пишут в ответ фанаты звездного семейства.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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