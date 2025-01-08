Слепившие снеговиков сын и дочь Сергея Лазарева умилили поклонников звездного отца

Популярный российский певец и актер Сергей Лазарев показал, как проводит новогодние каникулы с детьми – сыном Никитой и дочерью Анной, сообщает Zakon.kz.

Соответствующими фотографиями и видео 41-летний артист поделился в Instagram 7 января 2025 года.

"Давно ли вы лепили снеговика? Мы вот с детьми слепили красивую пару снежной бабы и снеговика, столько получили эмоций, веселья и смеха! Люблю новогодние каникулы! Все как-то беззаботно, по-детски, сказочно! Как вам наша снежная пара?" – написал под публикацией Лазарев.

10-летний сын и 6-летняя дочь Сергея умилили его поклонников:

"Сладкие такие".

"Анечка – милашка".

"Лазаревы, вы – суперсемейка".

"Какие лапотусечки, сладкие, всегда будьте счастливы".

"Носы зачетные. Дети очень симпатичные. С Рождеством".

"Счастливая троица слепила сказочно красивую пару. Молодцы! С Рождеством Христовым!

"Вы такая замечательная семья! Детки – супер, а папа – молодец, с детьми на одной волне, здорово! Счастья, мира и здоровья вам!"

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В новогоднюю ночь состоялось первое выступление дочери Сергея Лазарева на телевидении. Позднее российский певец высказался о дебюте шестилетней дочери, а также рассказал, намерен ли дальше показывать детей на ТВ.