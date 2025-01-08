#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
527.3
544.86
4.95
Культура и шоу-бизнес

Слепившие снеговиков сын и дочь Сергея Лазарева умилили поклонников звездного отца

Слепившие снеговиков сын и дочь Сергея Лазарева умилили поклонников звездного отца, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 13:06 Фото: Instagram/lazarevsergey
Популярный российский певец и актер Сергей Лазарев показал, как проводит новогодние каникулы с детьми – сыном Никитой и дочерью Анной, сообщает Zakon.kz.

Соответствующими фотографиями и видео 41-летний артист поделился в Instagram 7 января 2025 года.

"Давно ли вы лепили снеговика? Мы вот с детьми слепили красивую пару снежной бабы и снеговика, столько получили эмоций, веселья и смеха! Люблю новогодние каникулы! Все как-то беззаботно, по-детски, сказочно! Как вам наша снежная пара?" – написал под публикацией Лазарев.

10-летний сын и 6-летняя дочь Сергея умилили его поклонников:

  • "Сладкие такие".
  • "Анечка – милашка".
  • "Лазаревы, вы – суперсемейка".
  • "Какие лапотусечки, сладкие, всегда будьте счастливы".
  • "Носы зачетные. Дети очень симпатичные. С Рождеством".
  • "Счастливая троица слепила сказочно красивую пару. Молодцы! С Рождеством Христовым!
  • "Вы такая замечательная семья! Детки – супер, а папа – молодец, с детьми на одной волне, здорово! Счастья, мира и здоровья вам!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 13:06
Сергей Лазарев восхитился олимпийской чемпионкой, назвав ее полубогиней
, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 13:06

В новогоднюю ночь состоялось первое выступление дочери Сергея Лазарева на телевидении. Позднее российский певец высказался о дебюте шестилетней дочери, а также рассказал, намерен ли дальше показывать детей на ТВ.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Стало известно, как дочь Баян Алагузовой назвала третьего ребенка
Культура и шоу-бизнес
13:31, Сегодня
Стало известно, как дочь Баян Алагузовой назвала третьего ребенка
Анна Семенович зажгла на льду и восхитила подписчиков
Культура и шоу-бизнес
12:05, Сегодня
Анна Семенович зажгла на льду и восхитила подписчиков
"Год начался с необъяснимых чувств": пропавшая из соцсетей Мадина Садвакасова вышла на связь
Культура и шоу-бизнес
11:35, Сегодня
"Год начался с необъяснимых чувств": пропавшая из соцсетей Мадина Садвакасова вышла на связь
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: