Новые фото Максима Галкина вызвали бурю в Сети
Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный комик Максим Галкин разместил несколько новых снимков. В кадре супруг певицы Аллы Пугачёвой предстал перед зрителем в распахнутой рубашке на берегу океана. Фотографии не оставили никого равнодушным, сообщает Zakon.kz.
В подписи к публикации за 9 июня 2025 года значится лишь смайлик в виде цветка.
Комментаторы поспешили раздать комплименты в адрес знаменитости.
- У меня телефон упал от вашей красоты.
- Интеллект и красота!
- Красавец, умница, талант!
- Фотосессия – огонь!
- Очень красиво и по-настоящему. И ничего не нарушено.
- Максим Александрович, у меня опять сердце сбежало. Сбежало оно от вашей красоты.
- Вот так вот, без предупреждения, выстрел прямо в сердце.
- Лучше всех!
- Максим! Вы как супер герой!
Не так давно Галкин отреагировал на сообщение фанатки. Тогда одна из поклонниц уточнила, что очень надеется снова увидеть его в России. На что он оставил смайлик в виде сердечка.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript