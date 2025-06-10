#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
508.5
580.66
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
508.5
580.66
6.44
Культура и шоу-бизнес

Новые фото Максима Галкина вызвали бурю в Сети

Максим Галкин, фанаты, океан, фотографии, восхищение, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 17:27 Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный комик Максим Галкин разместил несколько новых снимков. В кадре супруг певицы Аллы Пугачёвой предстал перед зрителем в распахнутой рубашке на берегу океана. Фотографии не оставили никого равнодушным, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации за 9 июня 2025 года значится лишь смайлик в виде цветка.

Комментаторы поспешили раздать комплименты в адрес знаменитости.

  • У меня телефон упал от вашей красоты.
  • Интеллект и красота!
  • Красавец, умница, талант!
  • Фотосессия – огонь!
  • Очень красиво и по-настоящему. И ничего не нарушено.
  • Максим Александрович, у меня опять сердце сбежало. Сбежало оно от вашей красоты.
  • Вот так вот, без предупреждения, выстрел прямо в сердце.
  • Лучше всех!
  • Максим! Вы как супер герой!

Не так давно Галкин отреагировал на сообщение фанатки. Тогда одна из поклонниц уточнила, что очень надеется снова увидеть его в России. На что он оставил смайлик в виде сердечка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
За что Сакен Майгазиев "просит" у казахстанцев по 1380 тенге и что об этом говорят налоговики
Культура и шоу-бизнес
18:04, Сегодня
За что Сакен Майгазиев "просит" у казахстанцев по 1380 тенге и что об этом говорят налоговики
Яна Рудковская объяснила, зачем в четвертый раз вернулась в Казахстан
Культура и шоу-бизнес
16:17, Сегодня
Яна Рудковская объяснила, зачем в четвертый раз вернулась в Казахстан
Димашу Кудайбергену не дали спокойно прогуляться по ночному Лондону
Культура и шоу-бизнес
11:46, Сегодня
Димашу Кудайбергену не дали спокойно прогуляться по ночному Лондону
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: