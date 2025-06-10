Новые фото Максима Галкина вызвали бурю в Сети

Известный комик Максим Галкин разместил несколько новых снимков. В кадре супруг певицы Аллы Пугачёвой предстал перед зрителем в распахнутой рубашке на берегу океана. Фотографии не оставили никого равнодушным, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации за 9 июня 2025 года значится лишь смайлик в виде цветка.

Комментаторы поспешили раздать комплименты в адрес знаменитости.

У меня телефон упал от вашей красоты.

Интеллект и красота!

Красавец, умница, талант!

Фотосессия – огонь!

Очень красиво и по-настоящему. И ничего не нарушено.

Максим Александрович, у меня опять сердце сбежало. Сбежало оно от вашей красоты.

Вот так вот, без предупреждения, выстрел прямо в сердце.

Лучше всех!

Максим! Вы как супер герой!

Не так давно Галкин отреагировал на сообщение фанатки. Тогда одна из поклонниц уточнила, что очень надеется снова увидеть его в России. На что он оставил смайлик в виде сердечка.