"Ждем в России": Максим Галкин отреагировал на сообщение фанатки

Известный артист эстрады Максим Галкин порадовал армию поклонников новой публикацией. Стендап-комик также обратился с интересной просьбой к фанатам, которые с удовольствием откликнулись на нее, сообщает Zakon.kz.

2 июня 2025 года пародист разместил личную фотографию. В описании к ней идет краткая подпись:

"Ну нельзя же совсем ничего не выкладывать. Охваты сами себя не охватят".

Впрочем, пользователей Сети не нужно было долго ждать. Они активно принялись оставлять комментарии и лайки, поднимая статистику кумиру.

Как всегда, коротко и в точку. Удачи во всем!

Всегда рады новым постам!

Да уж, Максим! Охватывайте нас и почаще! Нам без вас скучно!

Обожаем и поддерживаем ваши охваты.

Ваши посты всегда ждем.

Максим прекрасен.

На один из отзывов Галкин даже оставил свой комментарий. Так, одна из поклонниц уточнила, что очень надеется снова увидеть его в России:

"Жаль, что не увижу тебя на концерте в Питере, но надеюсь, что все пройдет, и ты снова будешь на сцене в "Октябрьском".

На что супруг Аллы Пугачёвой оставил смайлик в виде сердечка.

Ранее мы сообщали, что концерт популярной рок-певицы Земфиры в развлекательном центре ASP Arena на побережье Капшагайского водохранилища отменили. Но фанатам не стоит огорчаться. Они смогут услышать любимые хиты, такие как "Ариведерчи", "Искала", "Прости меня, моя любовь", уже в Алматы.