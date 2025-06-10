За что Сакен Майгазиев "просит" у казахстанцев по 1380 тенге и что об этом говорят налоговики

Известный казахстанский певец и участник группы "МузАРТ" Сакен Майгазиев не на шутку разгневал соотечественников. Причиной послужила свадьба старшего сына 50-летнего заслуженного деятеля Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В начале июня 2025 года Сакен и Динара Майгазиевы порадовали поклонников, известив их о том, что свадьба их наследника будет показана в прямом эфире. Такое решение, по словам супругов, было принято из-за большого количества желающих попасть на торжество.

В свою очередь организаторы заявили, что хотят сделать не просто свадьбу, "а настоящее культурное событие года – с национальным стилем, голливудским масштабом и казахским сердцем".

Но позднее Сакен расстроил всех тех, кто хотел онлайн разделить с ним эту радость. Певец сообщил, что свадьбу сына в прямом эфире могут увидеть те, кто зарегистрируется в закрытом Telegram-канале. При этом регистрация – не бесплатная, за нее каждому придется заплатить 1380 тенге.

Фото: Instagram/saken_maigaziyev

По словам Майгазиева, доступ к онлайн-трансляции платный, чтобы покрыть расходы на операторов и камеры.

Но пользователей Казнета обоснование артиста не удовлетворило, о чем они написали в комментариях к одной из свадебных публикаций:

"Есть те, кто зарегистрировался, заплатив 1380 тенге? Это что, новый способ заработка?"

"Стыдно. Мы платим за интернет, телефоны свои. Посмотрим вашу свадьбу за 1380 тенге?"

"Хотели посмотреть свадьбу, но за это просит заплатить. 1400 не жалко, но передумала платить".

"Даже свадьбы принцев и принцесс Англии были бесплатными на весь мир. Какой гений придумал платную трансляцию? Кринж".

"Лучше не проводите прямой эфир. Кому нужна эта свадьба? Каждый для себя делает свадьбу. Это же стыдно. Позорище".

"4 млн х 1380 = 5 520 000 000 тенге. Что заставляют делать деньги... Сакен Майгазиев, вы опустили свою честь из-за 1380 тенге. Стыд".

"Как все хорошо начиналось... 1380 тенге все испортили. Чья это идея – онлайн-свадьба? Другое дело, когда женится всемирно известный Димаш".

"Зачем смотреть эту свадьбу? Кто не проводит свадьбы? Говорит, что (за собранные с прямой трансляции свадьбы. – Прим. ред.) оплатит аренду камер. Но если сильно хочешь показать, оплати это сам".

"Уважаемые соотечественники, не тратьте свои 1380 тенге... Хватит и того, что мы этих блогеров и певцов итак уже достаточно обогатили. Если зарегистрируется 1 млн человек, то получится 1 млрд 380 млн тенге. Получается, простой народ собирается оплатить ему свадьбу? Оказывается, нет стыда. До каких пор мы будем обогащать богачей, лучше не будем смотреть свадьбу".

При этом стоит отметить, что среди комментаторов нашлись и преданные поклонники артиста, которые просто пожелали молодым счастья.

На платный показ свадьбы отреагировали и в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК:

"В соответствии с законодательством Республики Казахстан налоговые обязательства налогоплательщика по уплате налогов и других обязательных платежей бюджет зависят от его юридической формы, а также применяемого налогового режима, и наличия объектов обложения. В рассматриваемой ситуации взимание оплаты в размере 1380 тенге за доступ к онлайн-мероприятию (онлайн-свадьбе) представляет собой предпринимательскую деятельность, направленную на получение дохода".

Как подчеркнули в КГД, если организатор мероприятиям зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП) либо юридическое лицо, он обязан задекларировать полученный доход и уплатить подоходный налог в зависимости от применяемого режима:

при применении специального налогового режима для субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации – 3%,

общеустановленный режим налогообложения для ИП – 10%,

для юридических лиц – 20%.

"Аналогичный порядок налогообложения применяется к субъектам, оказывающим услуги в сфере организации торжеств, включая рестораны и банкетные залы (предоставляющие услуги по питанию и аренде помещений), а также ведущих (тамада), артистов, музыкальные и танцевальные коллективы, предоставляющие услуги в рамках проведения мероприятий". Пресс-служба КГД МФ РК

О том, что в семье Сакена Майгазиева произошло важное событие – женился его старший сын Адилет, мы писали 7 июня 2025 года. Известно, что невестку зовут Адия, и она из Жанаозена (Мангистауская область).