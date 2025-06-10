"Три сестры, три дочери": Баян Алагузова собрала комплименты в Сети
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова 10 июня 2025 года порадовала армию поклонников свежими снимками с мероприятия. Знаменитость разместила две фотографии: со старшими дочками и сестрами, сообщает Zakon.kz.
На первом кадре Алагузова находится в окружении дочерей Айсауле и Айару. Уже во втором – можно увидеть двух сестер: Батес и Багым Мухитденовых.
Если первая публикация кратко подписана смайликами в виде сердечек. То ко второй идет следующее описание: "Три сестры".
Комментаторы не заставили себя ждать и осыпали комплиментами звездное семейство.
- Нравитесь.
- Аманда, Линда и Роуз.
- Каждая по своему хороша.
- Аша Матай копия своей мамы, Айсауле – копия Баян, Айару похожа на Багым.
- Все разные.
- Очень красивые.
- Чудесная мама, чудесные девочки.
- Где мама, где дочки.
- Красотища, упасть не встать.
Ранее комик Максим Галкин разместил несколько новых снимков. В кадре супруг певицы Аллы Пугачёвой предстал перед зрителем в распахнутой рубашке на берегу океана. Фотографии не оставили никого равнодушным.
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