#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
508.5
580.66
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
508.5
580.66
6.44
Культура и шоу-бизнес

"Три сестры, три дочери": Баян Алагузова собрала комплименты в Сети

Баян Алагузова, фанаты, дочки, сестры, комлимпенты, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 20:05 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова 10 июня 2025 года порадовала армию поклонников свежими снимками с мероприятия. Знаменитость разместила две фотографии: со старшими дочками и сестрами, сообщает Zakon.kz.

На первом кадре Алагузова находится в окружении дочерей Айсауле и Айару. Уже во втором – можно увидеть двух сестер: Батес и Багым Мухитденовых.

Если первая публикация кратко подписана смайликами в виде сердечек. То ко второй идет следующее описание: "Три сестры".

Комментаторы не заставили себя ждать и осыпали комплиментами звездное семейство.

  • Нравитесь.
  • Аманда, Линда и Роуз.
  • Каждая по своему хороша.
  • Аша Матай копия своей мамы, Айсауле – копия Баян, Айару похожа на Багым.
  • Все разные.
  • Очень красивые.
  • Чудесная мама, чудесные девочки.
  • Где мама, где дочки.
  • Красотища, упасть не встать.

Ранее комик Максим Галкин разместил несколько новых снимков. В кадре супруг певицы Аллы Пугачёвой предстал перед зрителем в распахнутой рубашке на берегу океана. Фотографии не оставили никого равнодушным.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
За что Сакен Майгазиев "просит" у казахстанцев по 1380 тенге и что об этом говорят налоговики
Культура и шоу-бизнес
18:04, Сегодня
За что Сакен Майгазиев "просит" у казахстанцев по 1380 тенге и что об этом говорят налоговики
Новые фото Максима Галкина вызвали бурю в Сети
Культура и шоу-бизнес
17:27, Сегодня
Новые фото Максима Галкина вызвали бурю в Сети
Яна Рудковская объяснила, зачем в четвертый раз вернулась в Казахстан
Культура и шоу-бизнес
16:17, Сегодня
Яна Рудковская объяснила, зачем в четвертый раз вернулась в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: