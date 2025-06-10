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Культура и шоу-бизнес

Ерке Есмахан намекнула на скорое рождение ребенка

Ерке Есмахан, шоу-бизнес, беременность , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 21:35 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан поделилась с подписчиками личными переживаниями, написав эмоциональный пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Артистка поблагодарила Всевышнего за исполнение своих заветных желаний и раскрыла, что в ее жизни наступил долгожданный период – гармония в семье, успешная карьера и любовь, которую она чувствует от близких и поклонников.

"Сейчас я именно там, где когда-то мечтала быть", – пишет Ерке. Она подчеркнула, что достигнутого состояния внутреннего покоя и счастья добилась благодаря искреннему намерению, терпению и труду.

Кульминацией поста стала фраза, которую поклонники расценили как намек на скорое пополнение в семье: "Кажется, до того момента, как наш малыш закричит своим первым "уа-уа", осталось совсем немного".

Публикация вызвала бурю теплых комментариев и поздравлений. Фанаты Ерке выражают восхищение ее откровенностью и желают здоровья будущему малышу и всей семье.

А ранее казахстанский продюсер Баян Алагузова порадовала армию поклонников свежими снимками с мероприятия. Знаменитость разместила две фотографии: со старшими дочками и сестрами. 

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Айсулу Омарова
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