Младший сын Розы Рымбаевой покорил Казнет романтичным образом

Младший сын казахстанской певицы Розы Рымбаевой – Мади Рымбаев представил клип на песню "Kezdesu", сообщает Zakon.kz.

Презентация новой работы артиста состоялась 10 июня. К созданию нового клипа Мади подошел с юмором. В нем он предстает в образе батыра, который скачет к возлюбленной, превозмогая различные испытания.

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Вместо привычных врагов герой сражается с мужчиной в костюме красного краба, который пытается похитить возлюбленную. Особую любовь зрителей завоевала вымышленная лошадь, на которой скачет Мади.

Поклонники его творчества оценили то, что певец затронул серьезную тему под позитивным углом.

Ранее безобидное видео Мади Рымбаева с племянником вызвало бурное обсуждение.