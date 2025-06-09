Безобидное видео Мади Рымбаева с племянником вызвало бурное обсуждение

Казахстанский исполнитель и младший сын эстрадной певицы Розы Рымбаевой 6 июня 2025 года опубликовал видео с племянником. Все бы ничего, но безобидный ролик Мади и маленького Зейна вызвал бурное обсуждение среди пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

В видеоролике, опубликованном в TikTok, 25-летний братишка Али Окапова шуточно написал:

"Купили племяннику водяной пистолет. Угадайте мишень..."

В комментариях казахстанцы буквально накинулись на Мади за подпись. Они отметили, что Зейн для него приходится не племянником, а родным братишкой:

"Почему племянник? Родной братишка".

"Братишка, так как сын брата... Для бабушки – внук".

"Сын брата – братишка, сын сестры – племянник. Но Мади написал на русском языке, значит, правильно!"

"Правильнее будет братишка. Если ребенок сестры, то был бы племянником. Многие не могут это различить".

Но большинство комментаторов решили просто закидать комплиментами семью Розы Рымбаевой:

"Копия Али".

"Хороший дядя".

"Какой же сладкий малыш".

"Мади, ты умничка, успехов тебе во всем!"

"Роза – золотой человек. Пусть будут здоровы ее сыновья и внук".

"Мади очень милый парень. А братишка маленький и очень сладкий!"

Материал по теме Роза Рымбаева похвалила младшего сына, но балл все же снизила

8 июня 2025 года стало известно, что Роза Рымбаева выйдет на сцену с сыновьями в честь особого события.