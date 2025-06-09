Безобидное видео Мади Рымбаева с племянником вызвало бурное обсуждение
Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский исполнитель и младший сын эстрадной певицы Розы Рымбаевой 6 июня 2025 года опубликовал видео с племянником. Все бы ничего, но безобидный ролик Мади и маленького Зейна вызвал бурное обсуждение среди пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.
В видеоролике, опубликованном в TikTok, 25-летний братишка Али Окапова шуточно написал:
"Купили племяннику водяной пистолет. Угадайте мишень..."
@madirymbaevv
🫠🫠🫠🫠🫠♬ KEZDESU – Madi Rymbaev
В комментариях казахстанцы буквально накинулись на Мади за подпись. Они отметили, что Зейн для него приходится не племянником, а родным братишкой:
- "Почему племянник? Родной братишка".
- "Братишка, так как сын брата... Для бабушки – внук".
- "Сын брата – братишка, сын сестры – племянник. Но Мади написал на русском языке, значит, правильно!"
- "Правильнее будет братишка. Если ребенок сестры, то был бы племянником. Многие не могут это различить".
Но большинство комментаторов решили просто закидать комплиментами семью Розы Рымбаевой:
- "Копия Али".
- "Хороший дядя".
- "Какой же сладкий малыш".
- "Мади, ты умничка, успехов тебе во всем!"
- "Роза – золотой человек. Пусть будут здоровы ее сыновья и внук".
- "Мади очень милый парень. А братишка маленький и очень сладкий!"
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