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Культура и шоу-бизнес

Безобидное видео Мади Рымбаева с племянником вызвало бурное обсуждение

Безобидное видео Мади Рымбаева с племянником вызвало бурное обсуждение, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 11:20 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский исполнитель и младший сын эстрадной певицы Розы Рымбаевой 6 июня 2025 года опубликовал видео с племянником. Все бы ничего, но безобидный ролик Мади и маленького Зейна вызвал бурное обсуждение среди пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

В видеоролике, опубликованном в TikTok, 25-летний братишка Али Окапова шуточно написал:

"Купили племяннику водяной пистолет. Угадайте мишень..."

@madirymbaevv

🫠🫠🫠🫠🫠

♬ KEZDESU – Madi Rymbaev

В комментариях казахстанцы буквально накинулись на Мади за подпись. Они отметили, что Зейн для него приходится не племянником, а родным братишкой:

  • "Почему племянник? Родной братишка".
  • "Братишка, так как сын брата... Для бабушки – внук".
  • "Сын брата – братишка, сын сестры – племянник. Но Мади написал на русском языке, значит, правильно!"
  • "Правильнее будет братишка. Если ребенок сестры, то был бы племянником. Многие не могут это различить".

Но большинство комментаторов решили просто закидать комплиментами семью Розы Рымбаевой:

  • "Копия Али".
  • "Хороший дядя".
  • "Какой же сладкий малыш".
  • "Мади, ты умничка, успехов тебе во всем!"
  • "Роза – золотой человек. Пусть будут здоровы ее сыновья и внук".
  • "Мади очень милый парень. А братишка маленький и очень сладкий!"

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Фото Динара Халдарова
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