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Культура и шоу-бизнес

Новый проект Игоря Крутого вызвал волну просьб от фанатов Димаша Кудайбергена

творчество, Кудайберген, Крутой, фанаты, просьба, шедевры, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 16:18 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Российский композитор Игорь Крутой поделился с поклонниками интересным видео. В кадре пианист записал новую композицию со своим близким другом Игорем Николаевым. Артисты питают надежды, что не разочаруют никого совместным творчеством, сообщает Zakon.kz.

Ролик со студии продюсер разместил 11 июня 2025 года. По его словам, творческий тандем Николаева и Крутого должен носить название "все-таки "больные" люди".

"Вместо того, чтобы отдыхать, почивая на лаврах, мы продолжаем сочинять песни. Появилась возможность пригласить подписчиков на несколько минут в студию и оказаться в эпицентре творческого процесса".Игорь Крутой

Пользователи Сети в ответ пожелали здоровья артистам. И попросили радовать их шедеврами еще долгое время.

Также многие обратились с просьбой написать мелодии для казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена.

  • Очень надеюсь, что мы когда-нибудь услышим новые шедевры для любимого Димаша от легендарного композитора Игоря Крутого!
  • Ждем возобновления вашего тандема, сами поймете о ком идет речь.
  • Сил вам всем и здоровья, радуйте нас своими шедеврами еще долго, долго.
  • Здоровья вам и благополучия, вдохновения и любви.
  • Для кого сочиняете? Помню вы для Димаша сочинили шедевры, может снова для него?
  • Лучшие.
  • Очень ждем, Игорь Яковлевич! Ваша музыка – прекрасна.
  • Легенды.
  • Когда много любви в сердце.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 16:18
Игорь Крутой получил громкое признание в любви из Казахстана

В ноябре 2018 года Димаш исполнил песню "Любовь уставших лебедей" под аккомпанемент российского композитора. Премьера первого дуэта с маэстро прошла на одном из центральных телеканалов. Позже с этой же композицией они вышли на сцену Кремлевского дворца. Затем Игорь Крутой пригласил Димаша на "Песню года". В репертуаре Димаша Кудайбергена позже появилась новая песня, написанная Крутым, – "Мадемуазель Хайд".

7 июня состоялась церемония вручения "Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда" Одним из невероятных номеров музыкального вечера стал дуэт Димы Билана с группой Ay Yola. Артисты исполнили хит Homay, который уже сумел обойти хиты таких мировых звезд, как Леди Гага и Кендрик Ламар. Уже 10 июня народный артист Кабардино-Балкарской Республики выступил с благодарностью и рассказал о своих впечатлениях от совместного выступления.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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