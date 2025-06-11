Новый проект Игоря Крутого вызвал волну просьб от фанатов Димаша Кудайбергена
Ролик со студии продюсер разместил 11 июня 2025 года. По его словам, творческий тандем Николаева и Крутого должен носить название "все-таки "больные" люди".
"Вместо того, чтобы отдыхать, почивая на лаврах, мы продолжаем сочинять песни. Появилась возможность пригласить подписчиков на несколько минут в студию и оказаться в эпицентре творческого процесса".Игорь Крутой
Пользователи Сети в ответ пожелали здоровья артистам. И попросили радовать их шедеврами еще долгое время.
Также многие обратились с просьбой написать мелодии для казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена.
- Очень надеюсь, что мы когда-нибудь услышим новые шедевры для любимого Димаша от легендарного композитора Игоря Крутого!
- Ждем возобновления вашего тандема, сами поймете о ком идет речь.
- Сил вам всем и здоровья, радуйте нас своими шедеврами еще долго, долго.
- Здоровья вам и благополучия, вдохновения и любви.
- Для кого сочиняете? Помню вы для Димаша сочинили шедевры, может снова для него?
- Лучшие.
- Очень ждем, Игорь Яковлевич! Ваша музыка – прекрасна.
- Легенды.
- Когда много любви в сердце.
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