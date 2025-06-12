#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
507.8
580.82
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
507.8
580.82
6.44
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова рассказала, как правильно воспитывать девочек

Знаменитость, продюсер, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 06:59 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась секретами воспитания девочек. Знаменитость считает, что настоящая леди может вырасти только в атмосфере поддержки и любви, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-stories Баян Алагузова опубликовала фото с дочерью Айару, где она играет на сцене на фортепиано.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Меня часто спрашивают, как у меня выросли такие дети. Десять лет назад я уже знала, с чего следует начать, вернее, продолжать. В итоге выросла настоящая леди, со всем перечисленным в данном посте", – написала Баян Алагузова.

Продюсер также считает, что очень важно как можно раньше заметить скрытые таланты ребенка.

"Больше всего я горжусь успехами своих детей. С самого раннего возраста стараюсь дать все самое лучшее, а прикоснуться к музыке – это один из лучших способов приучить ребенка к дисциплине, упорству, воле характера! И я уверена, что настоящая будущая леди обязана играть на инструменте, красиво танцевать, знать несколько языков и многое другое. Мы к этому идем медленно, но верно!" – поделилась Баян Алагузова.

Ранее Баян Алагузова показала отрывок нового клипа своей группы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Александр Петров и его супруга поделились важным семейным событием
Культура и шоу-бизнес
01:10, 12 июня 2025
Александр Петров и его супруга поделились важным семейным событием
Умер основатель культовой рок-группы The Beach Boys Брайан Уилсон
Культура и шоу-бизнес
23:14, 11 июня 2025
Умер основатель культовой рок-группы The Beach Boys Брайан Уилсон
Кэти Перри и Орландо Блум вновь на грани расставания
Культура и шоу-бизнес
18:30, 11 июня 2025
Кэти Перри и Орландо Блум вновь на грани расставания
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: