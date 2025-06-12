Баян Алагузова рассказала, как правильно воспитывать девочек

Казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась секретами воспитания девочек. Знаменитость считает, что настоящая леди может вырасти только в атмосфере поддержки и любви, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-stories Баян Алагузова опубликовала фото с дочерью Айару, где она играет на сцене на фортепиано.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Меня часто спрашивают, как у меня выросли такие дети. Десять лет назад я уже знала, с чего следует начать, вернее, продолжать. В итоге выросла настоящая леди, со всем перечисленным в данном посте", – написала Баян Алагузова.

Продюсер также считает, что очень важно как можно раньше заметить скрытые таланты ребенка.

"Больше всего я горжусь успехами своих детей. С самого раннего возраста стараюсь дать все самое лучшее, а прикоснуться к музыке – это один из лучших способов приучить ребенка к дисциплине, упорству, воле характера! И я уверена, что настоящая будущая леди обязана играть на инструменте, красиво танцевать, знать несколько языков и многое другое. Мы к этому идем медленно, но верно!" – поделилась Баян Алагузова.

Ранее Баян Алагузова показала отрывок нового клипа своей группы.