#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
526.5
611.64
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
526.5
611.64
6.72
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова рассказала о том, что запрещает ей супруг

Продюсер, актриса, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 03:30 Фото: YouTube/dina_tolepbergen
Казахстанская продюсер Баян Алагузова приехала из Экибазтуза в Павлодар на съемки нового фильма, сообщает Zakon.kz.

Актриса показывает своим подписчикам, что происходит за кадром будущей кинокартины.

Вместе с командой на съемках находится и пятимесячный малыш. По словам продюсера, это сын кастинг-директора проекта, которая стала мамой пять месяцев назад. С тех пор она посещает съемочные локации вместе с сыном.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Это, наверное, самый лучший вариант воспитания – он полностью социализирован", – считает Алагузова.

По ее словам, она хочет поделиться этим замечательным примером со своим мужем, поскольку он пока против того, чтобы Баян брала детей с собой на работу.

Ранее Баян Алагузова показала, как ходит на работу в сельской местности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: