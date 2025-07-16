Баян Алагузова рассказала о том, что запрещает ей супруг

Казахстанская продюсер Баян Алагузова приехала из Экибазтуза в Павлодар на съемки нового фильма, сообщает Zakon.kz.

Актриса показывает своим подписчикам, что происходит за кадром будущей кинокартины.

Вместе с командой на съемках находится и пятимесячный малыш. По словам продюсера, это сын кастинг-директора проекта, которая стала мамой пять месяцев назад. С тех пор она посещает съемочные локации вместе с сыном.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Это, наверное, самый лучший вариант воспитания – он полностью социализирован", – считает Алагузова.

По ее словам, она хочет поделиться этим замечательным примером со своим мужем, поскольку он пока против того, чтобы Баян брала детей с собой на работу.

Ранее Баян Алагузова показала, как ходит на работу в сельской местности.