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Культура и шоу-бизнес

Юная блогерша из Казахстана покорила Валерию исполнением ее песни

Валерия, юный блогер из Казахстана, песня, видео, отметка, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 09:28 Фото: Instagram/valeriya
Девочка из Казахстана Рамина Алмас, знакомая многим по юмористическим видео, исполнила песню российской певицы Валерии. Старания юного блогера не остались незамеченными. Исполнительница хита "Часики" отметила Рамину в своих Stories, сообщает Zakon.kz.

11 июня 2025 года на странице Рамины Алмас появилось видео из студии, где она исполнила новый трек Валерии.

"Мы под впечатлением песни "Исцелю". Отмечайте Валерию, пусть она заметит", – значится под постом казахстанки.

И Валерия действительно заметила, добавив в Stories видео с подписью: "Что за чудесная девочка".

По всей видимости, мама блогера написала Валерии, что очень польщена и удивлена.

"Удачи вам желаю!" – уточнила Валерия в ответ.

Ранее мы рассказывали, что новый проект Игоря Крутого вызвал волну просьб от фанатов Димаша Кудайбергена. Поклонники казахстанской звезды просят именитого пианиста написать ему новую песню.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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