"10 из 10": Казнет обсуждает новый образ Макпал Исабековой

Казахстанская певица Макпал Исабекова порадовала армию поклонников серией новых фотографий. Исполнительница хита "Ноябрь" предстала перед публикой в непривычном образе и собрала шквал комплиментов, сообщает Zakon.kz.

Публикация артистки была размещена 12 июня 2025 года на странице в Instagram.

Исабекова уточнила, что среди снимков не смогла выбрать один.

"Считаю, что они все имеют права быть в ленте. Вечер в стиле афро. Оцените мой образ от 1 до 10", – говорится в описании.

Куколка вы наша. Красавица.

Жаным, моя куколка.

Моя девочка.

Макося классная.

10 из 10.

Шикарная Макося.

Необычный образ! – отмечают пользователи Сети после просмотра.

12 июня известная казахстанская певица Ерке Есмахан стала мамой в третий раз. Об этом многочисленной аудитории экс-солистки группы КешYOU рассказал ее супруг RaiM. Счастливый папа разместил фотографию с младенцем.