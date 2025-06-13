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Культура и шоу-бизнес

"10 из 10": Казнет обсуждает новый образ Макпал Исабековой

Макпал Исабекова, афро, образ, фотографии, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 10:34 Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова порадовала армию поклонников серией новых фотографий. Исполнительница хита "Ноябрь" предстала перед публикой в непривычном образе и собрала шквал комплиментов, сообщает Zakon.kz.

Публикация артистки была размещена 12 июня 2025 года на странице в Instagram.

Исабекова уточнила, что среди снимков не смогла выбрать один.

"Считаю, что они все имеют права быть в ленте. Вечер в стиле афро. Оцените мой образ от 1 до 10", – говорится в описании.
  • Куколка вы наша. Красавица.
  • Жаным, моя куколка.
  • Моя девочка.
  • Макося классная.
  • 10 из 10.
  • Шикарная Макося.
  • Необычный образ! – отмечают пользователи Сети после просмотра.

12 июня известная казахстанская певица Ерке Есмахан стала мамой в третий раз. Об этом многочисленной аудитории экс-солистки группы КешYOU рассказал ее супруг RaiM. Счастливый папа разместил фотографию с младенцем.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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