"10 из 10": Казнет обсуждает новый образ Макпал Исабековой
Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова порадовала армию поклонников серией новых фотографий. Исполнительница хита "Ноябрь" предстала перед публикой в непривычном образе и собрала шквал комплиментов, сообщает Zakon.kz.
Публикация артистки была размещена 12 июня 2025 года на странице в Instagram.
Исабекова уточнила, что среди снимков не смогла выбрать один.
"Считаю, что они все имеют права быть в ленте. Вечер в стиле афро. Оцените мой образ от 1 до 10", – говорится в описании.
- Куколка вы наша. Красавица.
- Жаным, моя куколка.
- Моя девочка.
- Макося классная.
- 10 из 10.
- Шикарная Макося.
- Необычный образ! – отмечают пользователи Сети после просмотра.
12 июня известная казахстанская певица Ерке Есмахан стала мамой в третий раз. Об этом многочисленной аудитории экс-солистки группы КешYOU рассказал ее супруг RaiM. Счастливый папа разместил фотографию с младенцем.
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