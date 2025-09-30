#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Как чужие": в Казнете обсуждают новую фотосессию Исабековой с семьей

Макпал Исабекова, певица , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 17:54 Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская исполнительница хита "Ноябрь" Макпал Исабекова опубликовала серию снимков новой фотосессии. Только в кадр попали не все члены семьи, сообщает Zakon.kz.

Артистка объяснила, что фотографии были сделаны ко дню рождения старшего сына Теодора.

"Фотографу удалось красиво собрать двух детей в одном кадре, но Илаю я пока вам не показываю, поэтому довольствуйтесь нами двумя-тремя".Макпал Исабекова

Комментаторы сразу же высказали свои мнения о семье. Если одни восхитились, то других разочаровало отсутствие эмоций. Некоторые же сразу определили, на кого похож сын.

  • Почему-то на фото как чужие люди. Нет объятий и эмоций, просто для фото сели будто.
  • Какие вы милые.
  • Шедевр, а не фото. Прям в самое сердце.
  • Такая красивая пара.
  • Сын так сильно похож на папу!
  • Очень красивая семья.

, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 17:54
"Боялся, что не вернусь": Макпал Исабекова вспомнила самый трудный момент с сыном

Ранее казахстанский продюсер Баян Алагузова дала дерзкий прогноз на победу "Кайрата" над "Реалом".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Баян Алагузова дала дерзкий прогноз на победу "Кайрата" над "Реалом"
17:25, Сегодня
Баян Алагузова дала дерзкий прогноз на победу "Кайрата" над "Реалом"
"Я вернулась": подписчики мучают Жулдыз Абдукаримову вопросами о Кайрате Нуртасе
16:33, Сегодня
"Я вернулась": подписчики мучают Жулдыз Абдукаримову вопросами о Кайрате Нуртасе
Пять голов: молодежный "Кайрат" уступил "Реалу"
15:39, Сегодня
Пять голов: молодежный "Кайрат" уступил "Реалу"
