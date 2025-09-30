"Как чужие": в Казнете обсуждают новую фотосессию Исабековой с семьей
Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская исполнительница хита "Ноябрь" Макпал Исабекова опубликовала серию снимков новой фотосессии. Только в кадр попали не все члены семьи, сообщает Zakon.kz.
Артистка объяснила, что фотографии были сделаны ко дню рождения старшего сына Теодора.
"Фотографу удалось красиво собрать двух детей в одном кадре, но Илаю я пока вам не показываю, поэтому довольствуйтесь нами двумя-тремя".Макпал Исабекова
Комментаторы сразу же высказали свои мнения о семье. Если одни восхитились, то других разочаровало отсутствие эмоций. Некоторые же сразу определили, на кого похож сын.
- Почему-то на фото как чужие люди. Нет объятий и эмоций, просто для фото сели будто.
- Какие вы милые.
- Шедевр, а не фото. Прям в самое сердце.
- Такая красивая пара.
- Сын так сильно похож на папу!
- Очень красивая семья.
