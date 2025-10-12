#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Мирас Жугунусов подвел итоги своего масштабного концерта

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 16:03 Фото: скриншот видео
Казахстанский певец Мирас Жугунусов после концерта в Алматы выпустил посты, где поблагодарил фанатов, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь певец поблагодарил фанатов, опубликовав отрывок с концерта.

"Уважаемые слушатели, безумно благодарен вам за сегодняшний вечер. Увидев вашу поддержку, у меня пропало все волнение. Для меня этот день был особенным. Концерт получился даже лучше, чем я ожидал. Не могу передать эмоции словами. Хочу также поблагодарить свою команду, близких и друзей. Я рад, что вы были рядом в этот момент. Люблю всех!" – написал артист.

Затем Жугунусов опубликовал еще один пост с кадрами концерта. Там артист еще раз поблагодарил всех и спросил фанатов, как им концерт.

Слушатели оставили восторженные отзывы:

  • Концерт был на высшем уровне! Все было прекрасно!
  • Мурашки!
  • Это было прекрасно!
  • Было супер. Спасибо, Мирас!

Еще в одном посте Жугунусов признался, что концерт был одним из самых долгожданных и запоминающихся.

10 октября 2025 года в столице Мексики прошел второй концерт Димаша Кудайбергена, собравший поклонников со всего мира. Зал был полон до отказа, а зрители едва сдерживали эмоции на протяжении всего выступления.

Айсулу Омарова
