Мирас Жугунусов подвел итоги своего масштабного концерта
Фото: скриншот видео
Казахстанский певец Мирас Жугунусов после концерта в Алматы выпустил посты, где поблагодарил фанатов, сообщает Zakon.kz.
В первую очередь певец поблагодарил фанатов, опубликовав отрывок с концерта.
"Уважаемые слушатели, безумно благодарен вам за сегодняшний вечер. Увидев вашу поддержку, у меня пропало все волнение. Для меня этот день был особенным. Концерт получился даже лучше, чем я ожидал. Не могу передать эмоции словами. Хочу также поблагодарить свою команду, близких и друзей. Я рад, что вы были рядом в этот момент. Люблю всех!" – написал артист.
Затем Жугунусов опубликовал еще один пост с кадрами концерта. Там артист еще раз поблагодарил всех и спросил фанатов, как им концерт.
Слушатели оставили восторженные отзывы:
- Концерт был на высшем уровне! Все было прекрасно!
- Мурашки!
- Это было прекрасно!
- Было супер. Спасибо, Мирас!
Еще в одном посте Жугунусов признался, что концерт был одним из самых долгожданных и запоминающихся.
