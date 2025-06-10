Димашу Кудайбергену не дали спокойно прогуляться по ночному Лондону

Димаш Кудайберген, покоривший мир своим голосом, узнаваем не только на сцене и экранах ТВ, но и на улицах мировых столиц, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствует короткое видео из Лондона, на котором казахстанский певец прогуливается по улицам. На кадрах видно, что уже достаточно поздно – немноголюдно, не горят витрины торговых центров. И те немногие, кто оказался рядом, узнали Димаша и попросили совместное фото. В чем артист не отказал.

"Ночной Лондон", – подписано видео.

Поклонники Димаша в комментариях не удивились его узнаваемости.

Есть же счастливчики! Встретить мечту просто так на ночной улице!

Гуляет прекрасный парень по ночному Лондону и привлекает внимание почти всех прохожих, ведь его везде знают, он для многих любимый человек – "Свой человек".

Димаш прогуливается по ночному Лондону, и там его узнают фанаты, как же им повезло. Такая встреча – мечта многих.

Как же безумноооо... гуляешь, а вдруг наткнулся на Димаша!!! И он позволяет с ним сфотографироваться!! Спасибо, Димаш, за то, что ты такой простой и добрый ко всем.

И в Лондоне уже так просто не прогуляешься.

Поездка в Лондон у Димаша Кудайбергена выдалась очень насыщенной: он выступил с Ларой Фабиан, провел фан-встречу и спел с Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом и Хаусером.