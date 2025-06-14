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Культура и шоу-бизнес

Импланты продавили ребра: невестка Валерии рассказала о последствиях пластики

Лиана Шульгина рассказала об увеличении груди, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 06:16 Фото: Telegram/Liana Shulgina
13 июня Лиана Шульгина решилась на исповедь о неудачной операции по увеличению груди, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале невестка известной российской певицы рассказала, что в 18 лет легла под нож хирурга, но врач установил ей слишком большие импланты. Это привело к болям в спине, рубцы не заживали, а ребра деформировались.

После первых родов Лиана удалила импланты, а вместе с ними ушла и самооценка.

"Грудь не просто исчезла – она стала впалой. Импланты продавили ребра. Остались глубокие вмятины, и грудь буквально провалилась внутрь. Снова выглядела, как подросток", – призналась Лиана.

В 2021 году Шульгина повторно легла на операцию, но после вторых родов проблемы вернулись. Сейчас Лиана восстанавливается, но последствия остались.

А Яна Рудковская призналась, что была шокирована пластикой лица своего мужа.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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