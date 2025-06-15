Вандалы разграбили могилу певицы Жанны Фриске

Неизвестные своровали с могилы российской певицы Жанны Фриске дорогие часы и вазы. Пропажу обнаружил отец покойной, который вместе с семьей навестил захоронение в десятую годовщину смерти звезды, сообщает Zakon.kz.

По словам Владимира Фриске, ранее украшение повесили поклонники на руку бронзовой скульптуры певицы и теперь спустя ночь, оно исчезло. Об этом мужчина рассказал в интервью NEWS.ru.

Сестра покойной, Наталья Фриске, добавила, что неизвестные также украли вазы под цветы. Кому они понадобились – неизвестно.

Сегодня, 15 июня, исполняется 10 лет со дня ухода из жизни экс-солистки группы "Блестящие" Жанны Фриске. Она умерла в 2015 году после длительной борьбы с раком.

Ранее сообщалось, что сын российских знаменитостей Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон уже несколько лет увлекается баскетболом. Недавно 12-летний наследник телеведущего выиграл очередной турнир со своей командой.

В феврале 2025 года гражданский муж российской эстрадной певицы Жанны Фриске – телеведущий и продюсер Дмитрий Шепелев – впервые за почти 10 лет прервал молчание после смерти артистки и дал большое интервью. На это эмоционально отреагировали отец и сестра певицы.